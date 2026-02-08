Можно ли обжаловать заключение ВЛК: объяснение юриста
Прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) вызывает разные эмоции в зависимости от статуса личности. Военнообязанные часто относятся к нему с осторожностью, ведь это первый шаг к возможному призыву. Военнослужащие же, напротив, нередко с нетерпением ждут ВЛК — после нескольких лет службы здоровья значительно ухудшается, и они нуждаются в официальном подтверждении состояния для пересмотра пригодности или увольнения.
В большинстве случаев, получив заключение о полной пригодности, люди задумываются: как обжаловать решение ВЛК? Куда подавать жалобу? Какие сроки? Какие документы нужны? Можно ли оспорить причинную связь заболевания? На эти вопросы отвечает chernikovlaw.
1. Что такое ВЛК?
Военно-врачебная комиссия (ВЛК) — это специальный орган, который проводит медицинское освидетельствование:
- военнообязанных, призывников, резервистов;
- военнослужащих;
- курсантов военных вузов
ВЛК бывают временные (например, при призывных комиссиях) и постоянные (штатные). По уровню они делятся на:
- внештатные (низший уровень);
- штатные (высший уровень, контрольные);
- Центральная ВЛК (ЦВЛК) – самый высокий орган.
Отдельные ВЛК существуют в пограничной службе, Нацгвардии, МВД и т.д.
2. Что именно можно оспорить в решении ВЛК?
После осмотра составляется документ: справка, постановление, решение или свидетельство о болезни. Юридически это один и тот же вывод, но с разными названиями.
Свидетельство о болезни выдается только при полной или временной негодности. Во всех остальных случаях указывают:
- пригоден к службе;
- пригодный к отдельным видам службы (ТЦК, части обеспечения, учебные заведения и т.п.);
- временно непригодный (с отпуском для лечения/реабилитации);
- пригодность не определяется (отпуск по состоянию здоровья).
В заключении ВЛК содержится:
- дата обзора;
- персональные данные;
- состав комиссии;
- список установленных заболеваний;
- правовая квалификация (статья и пункт Расписания болезней);
- степень годности;
- причинная связь заболевания с прохождением службы/участием в боевых действиях.
Обжаловать можно любую часть заключения:
- наличие/отсутствие заболевания;
- степень/стадию болезни;
- причинная связь;
- правильность применения статьи/пункта Расписания болезней;
- нарушение процедуры осмотра (не назначены обязательные обследования, отсутствуют анализы, МРТ, КТ и т.п.).
3. Самые распространенные основания для обжалования
- Не учтено имеющееся заболевание, которое влияет на пригодность (например, гипертония 2 стадии проигнорирована).
- Ошибка в квалификации стадии/степени болезни (например, гонартроз 3 стадии записали как 2).
- Неправильная статья / пункт Расписания болезней (например, остеохондроз квалифицировали по ст. 64 вместо ст. 23, когда есть радикулопатия после физических нагрузок).
- Ошибка в причинной связи (заболевания не связали со службой/боевыми действиями).
- Нарушение процедуры осмотра (не проведены обязательные МРТ, КТ, ЭхоКГ, анализы, не назначено лечение перед выводом).
4. Обжалование для военнообязанных
- Подайте заявление о несогласии с заключением ВЛК непосредственно в ту комиссию, которая проводила осмотр. Вас должны направить на контрольный осмотр в областной ТЦК.
- Можно подать заявление сразу в областной ТЦК – они выдадут направление на повторный осмотр.
- Включите все медицинские документы (выписки, выводы, анализы, МРТ, КТ).
- Опишите, как проходил обзор, и в чем видите нарушения. Если было принуждение – обязательно укажите.
Важно: по п. 72 Порядка № 560 военнообязанный может подать заявление о несогласии с ВЛК без каких-либо медицинских доказательств или аргументов – это достаточное основание для направления на контрольный осмотр.
5. Обжалование для военнослужащих
Военный подает заявление:
- в региональную ВЛК;
- в Центральную ВЛК (можно одновременно или последовательно).
Заявление посылайте по почте (ценным письмом с описанием вложения) или по электронной почте с ЭЦП. Добавьте заверенные копии медицинских документов.
В заявлении укажите:
- идентификационные данные (воинская часть, должность, звание);
- обстоятельства (травмы, контузии, лечение, препараты, состояние здоровья);
- номер и дату обжалуемого заключения ВЛК;
- суть несогласия (нарушение процедуры, неправильная квалификация, причинная связь и т.п.).
6. Сроки обжалования
- Досудебное обжалование (до ВЛК высшего уровня) – 30 дней с момента получения копии заключения ВЛК.
- Пропущенный срок можно восстановить по уважительным причинам (боевые действия, лечение, тяжелые семейные обстоятельства).
- Судебное обжалование – 3 или 6 месяцев (в зависимости от использования досудебного порядка).
7. Порядок обжалования: досудебный и судебный
Досудебный порядок (рекомендуется начинать именно с него):
- Соберите все медицинские документы.
- Подготовьте заявление о несогласии.
- Отправьте в региональную ВЛК или ЦВЛК (по почте или ЭЦП).
- Контролируйте получение и ответ.
- В случае положительного ответа получите направление на контрольный осмотр.
Срок рассмотрения - 1-2 месяца (учитывая почту и загруженность комиссий).
Судебный порядок :
- Иск подается после досудебного обжалования (или параллельно).
- Судебная практика не очень положительна: суды часто ссылаются на отсутствие у них компетенции анализировать медицинские диагнозы.
- Больше шансов — при доказании нарушения процедуры осмотра.
- Более позитивная практика по причинной связи — суды все чаще обязывают ВЛК пересматривать связь травм/заболеваний со службой.
8. Какие бывают результаты обжалования
- Направление на контрольный обзор (самый распространенный результат).
- Отмена вывода без повторного осмотра.
- Отказ в удовлетворении жалобы.
- Изменение причинной связи (извлечение из протокола ВЛК).
