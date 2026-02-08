Якісні та стильні: які моделі Toyota забезпечують хороший пробіг 

Toyota RAV4 заслужено популярний завдяки надійності та практичності, але в модельному ряду бренду є автомобілі, які здатні пройти значно більший пробіг і виправдати інвестиції в довгостроковій перспективі. Видання Motor Biscuit проаналізувало дані про реальний ресурс моделей Toyota та склало список тих, що найчастіше долають сотні тисяч кілометрів без серйозних поломок.

Toyota Highlander

Трирядний кросовер часто залишається в тіні RAV4, але за надійністю перевершує багатьох конкурентів. Більшість екземплярів легко долають 400 000–480 000 км, а окремі власники повідомляють про пробіги понад 640 000 км. При регулярному обслуговуванні Highlander служить близько 23 років. Він лише трохи більший за RAV4, але пропонує значно більше простору та довговічності.

Toyota 4Runner

Рамний позашляховик, відомий своєю витривалістю. З легкістю перевищує 320 000 км, а багато власників фіксують 480 000–640 000 км. П’яте покоління (з 2009 року) може прослужити 27–30 років. Головне — стежити за кузовом і вчасно боротися з іржею, особливо в регіонах з реагентами на дорогах.

Toyota Land Cruiser

Легендарний позашляховик, який справедливо називають "вічним". Без проблем долає 480 000 км, а підтверджені приклади сягають 640 000, 800 000 і навіть 960 000 км. Конструкція розрахована мінімум на 25 років інтенсивної експлуатації, але на практиці багато Land Cruiser служать до 40 років. Це один із найдовговічніших автомобілів у світі.

Toyota Sequoia

Великий трирядний позашляховик з потужним V8. Типовий пробіг — 400 000–480 000 км, але власники часто фіксують понад 640 000 км. Sequoia здатна забезпечити близько 27 років надійної служби. Завдяки рамній конструкції та перевіреній техніці це один із найміцніших "гігантів" на ринку.

Ці моделі — яскравий приклад філософії Toyota: створювати автомобілі, які служать десятиліттями. Якщо ви шукаєте машину не на 5–10 років, а на 20–30 — саме Highlander, 4Runner, Land Cruiser і Sequoia варті уваги. При регулярному обслуговуванні вони не лише збережуть гроші на ремонті, а й залишаться надійними довгі роки.

