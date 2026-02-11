Дрони атакували російський Волгоград: є влучання у НПЗ (фото)

У ніч проти 11 лютого Волгоград зазнав масованої атаки безпілотників. Унаслідок ударів на території місцевого нафтопереробного заводу спалахнула велика пожежа.

Про вибухи близько опівночі повідомляли мешканці міста та навколишніх районів. За інформацією моніторингових Telegram-каналів і російських пабліків, дрони могли влучити по підприємству "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Після цього в районі заводу виникло масштабне загоряння.

Згодом губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що атака була спрямована на об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури регіону. Він підтвердив пожежу на території заводу на півдні міста та зазначив, що, за попередніми даними, постраждалих немає. За його словами, оперативні служби займаються ліквідацією наслідків та пошуком уламків безпілотників.

Вранці Міністерство оборони РФ повідомило, що протягом ночі сили протиповітряної оборони нібито збили 108 безпілотників. Із них, за твердженням відомства, 49 було знищено над Волгоградською областю, 29 — над Ростовською, 7 — над Саратовською, 3 — над Астраханською. Ще по два дрони нібито збили над Брянською областю, Калмикією та Татарстаном, по одному — над Бєлгородською, Воронезькою, Курською, Тульською областями та Північною Осетією. Крім того, повідомляється про знищення семи БпЛА над Чорним морем, одного — над Азовським морем і ще одного — над тимчасово окупованим Кримом.

Волгоградський нафтопереробний завод є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії та має стратегічне значення. Підприємство щороку переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти та виробляє бензин, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти.

