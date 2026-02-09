В Україні подорожчав популярний овоч: скільки коштує

В Україні знову зафіксували підвищення вартості імпортних томатів, навіть попри те, що споживчий попит залишається слабким. Продавці пояснюють подорожчання високими закупівельними цінами в Туреччині, яка нині є основним постачальником цього овочу на український ринок.

За даними аналітиків проєкту EastFruit, відпускна ціна на імпортні помідори піднялася до 120–140 гривень за кілограм, що еквівалентно 2,78–3,25 долара. У середньому це приблизно на 10% більше, ніж тижнем раніше.

Додатковим чинником зростання цін залишається обмежена пропозиція. Наразі на прилавках представлені виключно імпортні томати, адже вітчизняні тепличні господарства планують вихід на ринок не раніше середини березня. Через це дефіцит пропозиції продовжує тиснути на цінники.

У результаті тепличні помідори в Україні вже коштують у середньому на 38% дорожче, ніж у цей самий період минулого року. У великих торговельних мережах ціни також залишаються високими. У супермаркетах Varus кілограм томатів пропонують приблизно за 159,90 гривні. В АТБ ціна становить близько 152,89 гривні за кілограм, тоді як у "Сільпо" вартість починається від 169 гривень.

Експерти не очікують швидкого здешевлення овочів. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначає, що поступове зростання цін триватиме щонайменше до появи на ринку першого врожаю з відкритого ґрунту. Паралельно дорожчатимуть і інші продукти: перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів України Олександр Тараненко попереджає, що найближчим часом слід очікувати підвищення цін і на хліб.

