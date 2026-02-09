В Украине подорожал популярный овощ: сколько стоит

В Украине снова зафиксировали повышение стоимости импортных томатов, даже несмотря на то, что потребительский спрос остается слабым. Продавцы объясняют подорожание высокими закупочными ценами в Турции, являющейся основным поставщиком этого овоща на украинский рынок.

По данным аналитиков проекта EastFruit, отпускная цена на импортные помидоры поднялась до 120–140 гривен за килограмм, что эквивалентно 2,78–3,25 доллара. В среднем это примерно на 10% больше, чем неделей раньше.

Дополнительным фактором роста цен остается ограниченное предложение. Пока на прилавках представлены исключительно импортные томаты, ведь отечественные тепличные хозяйства планируют выход на рынок не раньше середины марта. Из-за этого дефицит предложения продолжает давить на ценники.

В результате тепличные помидоры в Украине уже стоят в среднем на 38% дороже, чем в этот период прошлого года. В крупных торговых сетях цены тоже остаются высокими. В супермаркетах Varus килограмм томатов предлагают примерно за 159,90 грн. У АТБ цена составляет около 152,89 гривны за килограмм, тогда как у "Сільпо" стоимость начинается от 169 гривен.

Эксперты не ожидают быстрого удешевления овощей. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отмечает, что постепенный рост цен будет продолжаться, по меньшей мере, до появления на рынке первого урожая с открытой почвы. Параллельно будут дорожать и другие продукты: первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Украины Александр Тараненко предупреждает, что в ближайшее время следует ожидать повышения цен и хлеба.

