Як обігріти дім за відсутності опалення та газу: 4 варіанти на різний смак та гаманець

Після пошкоджень енергетичної інфраструктури загроза залишитися без світла, газу й опалення в осінньо-зимовий період знову стала актуальною для багатьох українців. У разі тривалих відключень теплопостачання питання обігріву житла перетворюється на серйозну проблему.

Втім, навіть за повної відсутності централізованого тепла існують альтернативні способи зберегти тепло в домі та не допустити критичного переохолодження, пише zahid.net.

Одним із найпростіших рішень є портативні обігрівачі з вбудованим акумулятором. Такі пристрої зазвичай заряджаються через USB — від розетки, павербанка або зарядної станції — і здатні утримувати тепло кілька годин. Вони не призначені для обігріву всього приміщення, зате добре підходять для локального зігрівання тіла. До цієї ж категорії належать електропледи, жилети чи накидки з підігрівом, які споживають небагато енергії, але ефективно допомагають зберігати тепло.

Ще один автономний варіант — хімічні грілки. Це невеликі нагрівальні елементи, які починають виділяти тепло після контакту з повітрям і можуть працювати до восьми годин. Їх часто використовують туристи та військові, адже вони не потребують електроенергії. Такі грілки зручно класти у взуття, рукавиці або під верхній одяг, щоб підтримувати комфортну температуру тіла навіть у холодному приміщенні.

Для тих, хто має можливість інвестувати більше коштів, найефективнішим рішенням залишається поєднання електрообігрівача з потужною зарядною станцією. За наявності достатнього запасу енергії до такої станції можна під’єднати електропростирадло, конвектор або тепловентилятор і забезпечити обігрів кімнати навіть під час тривалого блекауту. Основний мінус цього варіанта — висока ціна обладнання, яка стартує від кількох десятків тисяч гривень, однак натомість він дає відчутну автономність.

У крайніх випадках деякі люди вдаються до газових або гасових обігрівачів. Втім, ці способи пов’язані з підвищеною небезпекою. Газові прилади спалюють кисень і можуть виділяти чадний газ, тому їх дозволено використовувати лише в добре провітрюваних приміщеннях. Гасові та парафінові нагрівачі також потребують максимальної обережності, адже при неправильній експлуатації значно зростає ризик пожежі. Якщо вибір падає на такі варіанти, важливо суворо дотримуватися інструкцій і ніколи не залишати прилади без нагляду.

