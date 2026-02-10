Как обогреть дом при отсутствии отопления и газа: 4 варианта на разный вкус и кошелек

После повреждений энергетической инфраструктуры угроза остаться без света, газа и отопления в осенне-зимний период снова стала актуальной для многих украинцев. В случае продолжительных отключений теплоснабжения вопрос обогрева жилья превращается в серьезную проблему.

Впрочем, даже при полном отсутствии централизованного тепла существуют альтернативные способы сохранить тепло в доме и не допустить критического переохлаждения, пишет zahid.net.

Одним из самых простых решений являются портативные обогреватели со встроенным аккумулятором. Такие устройства обычно заряжаются через USB – от розетки, павербанка или зарядной станции – и способны удерживать тепло несколько часов. Они не предназначены для обогрева всего помещения, но хорошо подходят для локального согревания тела. К этой же категории относятся электропледы, жилеты или накидки с подогревом, потребляющие немного энергии, но эффективно помогающие сохранять тепло.

Еще один автономный вариант – химические грелки. Это небольшие нагревательные элементы, которые начинают выделять тепло после контакта с воздухом и могут работать до восьми часов. Их часто используют туристы и военные, ведь они не нуждаются в электроэнергии. Такие грелки удобно класть в обувь, варежки или верхнюю одежду, чтобы поддерживать комфортную температуру тела даже в холодном помещении.

Для тех, кто имеет возможность инвестировать больше средств, эффективным решением остается сочетание электрообогревателя с мощной зарядной станцией. При наличии достаточного запаса энергии к такой станции можно подключить электропростынь, конвектор или тепловентилятор и обеспечить обогрев комнаты даже во время длительного блекаута. Основной минус этого варианта — высокая цена оборудования, которая стартует от нескольких десятков тысяч гривен, однако он дает ощутимую автономность.

В крайних случаях некоторые люди прибегают к газовым или керосиновым обогревателям. Впрочем, эти способы связаны с повышенной опасностью. Газовые приборы сжигают кислород и могут выделять угарный газ, поэтому их можно использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Керосиновые и парафиновые нагреватели также нуждаются в максимальной осторожности, ведь при неправильной эксплуатации значительно возрастает риск пожара. Если выбор падает на такие варианты, важно строго соблюдать инструкции и никогда не оставлять приборы без присмотра.

Напомним, мы уже писали, как согреться без электричества и газа.

