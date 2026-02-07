На какие льготы и выплаты имеют право люди с инвалидностью 1 группы

Инвалидность — это состояние здоровья, существенно ограничивающее повседневную деятельность человека. В зависимости от степени тяжести нарушений присваивают I, II или III группу. В феврале 2026 года люди с I группой инвалидности могут рассчитывать на определенный гарантированный минимум пенсии и ряд важных льгот.

Как формируется размер пенсии по инвалидности

Размер пенсии зависит от группы:

I группа - 100% от пенсии по возрасту;

- 100% от пенсии по возрасту; II группа - 90% от пенсии по возрасту;

- 90% от пенсии по возрасту; III группа – 50% от пенсии по возрасту.

Однако пенсия не может быть меньше установленного государством минимума. С 1 января 2026 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2595 грн — именно эта сумма является нижним пределом для всех пенсий по инвалидности.

Если пенсия включает надбавки, доплаты или повышение, зависящие от прожиточного минимума или минимальной зарплаты (например, доплата за сверхурочный стаж), то с 1 января 2026 они перечисляются с учетом новых социальных стандартов.

Повышенные минимальные выплаты для отдельных категорий

Некоторые группы людей с I группой инвалидности имеют право на существенно более высокие гарантированные минимумы:

Инвалидность в результате войны - минимальная пенсия составляет 16 847 грн.

- минимальная пенсия составляет 16 847 грн. Участники боевых действий - минимум5 528 грн.

- минимум5 528 грн. Инвалидность в результате Чернобыльской катастрофы (с 1 марта 2025 года): I группа9 855,71 грн; II группа - 7 884,57 грн; III группа - 6 077,69 грн.

(с 1 марта 2025 года): Ликвидаторы аварии на ЧАЭС — если общая пенсия со всеми надбавками меньше установленного минимума, назначается ежемесячное государственное адресное пособие к17 486,60 грн (100% средней зарплаты по Украине за 2024 год для I группы).

Основные льготы для людей с I группой инвалидности в 2026 году

Люди с I группой инвалидности имеют право на широкий пакет социальных гарантий:

Бесплатное или со скидкой 50% лекарство по рецепту врача;

по рецепту врача; Бесплатные протезы (зубные, глазные, челюстно-лицевые, слуховые аппараты, очки, ортопедические изделия);

(зубные, глазные, челюстно-лицевые, слуховые аппараты, очки, ортопедические изделия); средства передвижения (включая электроколяски и автомобили по медицинским показаниям);

(включая электроколяски и автомобили по медицинским показаниям); Бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси);

в городском транспорте (кроме такси); 50% скидка на внутренние поездки (авто, поезд, самолет, речной транспорт) с 1 октября по 15 мая;

на внутренние поездки (авто, поезд, самолет, речной транспорт) с 1 октября по 15 мая; Ежегодный бесплатный билет туда и обратно + 50% скидка на другие поездки для лиц с инвалидностью I группы из-за войны старше 85 лет;

+ 50% скидка на другие поездки для лиц с инвалидностью I группы из-за войны старше 85 лет; 100% скидка на жилье и коммунальные услуги (в пределах норм: 21 м2 на человека + 10,5 м2 на семью) для лиц с инвалидностью I группы из-за боевых действий;

на жилье и коммунальные услуги (в пределах норм: 21 м2 на человека + 10,5 м2 на семью) для лиц с инвалидностью I группы из-за боевых действий; 50%-ная скидка на ЖКУ для пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Родители детей с инвалидностью могут получать выплаты на время лечения при наличии медицинского заключения о необходимости постоянного ухода.

