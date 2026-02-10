На них точно следует обратить внимание; назван топ лучших электромобилей по привлекательной цене

Рынок электромобилей стремительно растет, и полностью электрический транспорт уже не кажется дальним будущим – он постепенно становится реальностью на дорогах всего мира. Однако найти действительно доступный, надежный и практичный электрокар все еще непросто: многие модели остаются дорогими или имеют компромиссы в автономности, комфорте или оснащении.

Издание BGR, опираясь на свежие оценки экспертов Consumer Reports и отзывы реальных владельцев, составило рейтинг шести лучших недорогих электромобилей, которые на сегодняшний день предлагают оптимальное сочетание цены, качества, запаса хода и ежедневной практичности.

1. Tesla Model 3

Самая доступная модель Tesla остается одним из самых популярных электрокаров не только в США, но и Украине. Она предлагает впечатляющий запас хода, быструю зарядку, передовые системы помощи водителю и минимальные затраты на обслуживание. Model 3 сочетает динамику, технологичность и надежность – именно поэтому ее часто называют эталоном в классе доступных электромобилей.

2. Ford Mustang Mach-E

Электрический кроссовер от Ford вобрал в себя дух легендарного Mustang, но при этом стал практичным семейным автомобилем. Mach-E хвалят за просторный салон, комфортную подвеску, быструю динамику и удобную мультимедийную систему. Это один из немногих электрокаров, который действительно доставляет удовольствие от вождения и одновременно подходит для ежедневного использования.

3. Nissan Ariya

Стильный и технологичный кроссовер от Nissan, отличающийся высоким уровнем комфорта, качественными материалами салона и плавным ходом. Ariya получил высокие оценки по эргономике, запасу хода и уровню безопасности. Это удачный выбор для ищущих спокойный, современный и надежный электромобиль среднего размера.

4. Chevrolet Equinox EV

Новый электрический кроссовер Chevrolet предлагает просторный салон, удобную мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также мягкую подвеску. Equinox EV хвалят за практичность, хорошую автономность и доступную цену в сегменте. Это идеальный вариант для семей, желающих перейти на электротягу без серьезных компромиссов.

5. Tesla Model Y

Самый популярный электрокроссовер мира совмещает все преимущества Model 3 с большим салоном и практичным кузовом. Model Y предлагает большой запас хода, быструю зарядку, просторный багажник и передовые системы безопасности. Это один из самых универсальных и надежных электромобилей в своем классе.

6. Hyundai Ioniq 5

Яркий дизайн в ретростиле 1980-х, просторный и практичный интерьер, быстрая зарядка и высокий уровень комфорта – именно за это Ioniq 5 полюбился тысячам владельцев. Модель получила высокие оценки качества материалов, динамику и запас хода. Отдельно выделяют "заряженную" версию Ioniq 5 N – 650 л.с., два электромотора и разгон до 100 км/ч за 3,4 секунды.

Эти шесть моделей, по мнению экспертов Consumer Reports, на сегодняшний день предлагают наилучшее соотношение цены, качества, надежности и ежедневной практичности среди доступных электромобилей. Если вы планируете переход на электротягу и ищете вариант без чрезмерных затрат – именно эти автомобили следует рассматривать в первую очередь.

