Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 7 февраля

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовал обновленный прогноз солнечной и геомагнитной активности на ближайшие дни. В период с 5 по 7 февраля ожидается значительное усиление солнечной активности с переходом к сильной магнитной буре.

Геомагнитные бури оценивают по шкале K-индекса (от 0 до 9): чем выше показатель, тем сильнее буря и сильнее ее влияние на здоровье людей и работу техники.

В субботу, 7 февраля, буря сохранится на уровне K-индекса 5. Геомагнитная активность будет оставаться высокой в течение суток. Возможны повторные ухудшения самочувствия, особенно утром и вечером.

Почему прогноз может измениться

Прогнозы солнечной активности обновляются каждые 3 часа, поскольку Солнце очень динамичная система. Самые точные данные – на 24 часа вперед. Прогнозы на 2–3 дня вперед считаются ориентировочными и могут корректироваться.

Кому следует быть особенно внимательными

Больше всего реагируют на бури:

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертония, аритмия, ишемическая заболевание);

метеочувствительные и метеозависимые;

пожилые люди;

беременные женщины;

лица с хроническими неврологическими и психосоматическими расстройствами.

Возможные симптомы: головная боль, головокружение, скачки давления, бессонница или чрезмерная сонливость, раздражительность, снижение концентрации.

Как облегчить состояние во время бури

Пейте достаточно воды (1,5–2 л в сутки).

Избегайте кофе, энергетики и алкоголя.

Уменьшите физические и эмоциональные нагрузки.

Спите не менее 7-8 часов.

Чаще проветривайте помещение.

Контролируйте артериальное давление.

При необходимости принимайте назначенные врачом препараты.

