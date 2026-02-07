rus
Українська
Социум

Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 7 февраля

Цихоцкая Мария

Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 7 февраля
В субботу, 7 февраля, буря сохранится на уровне K-индекса.

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовал обновленный прогноз солнечной и геомагнитной активности на ближайшие дни. В период с 5 по 7 февраля ожидается значительное усиление солнечной активности с переходом к сильной магнитной буре.

Геомагнитные бури оценивают по шкале K-индекса (от 0 до 9): чем выше показатель, тем сильнее буря и сильнее ее влияние на здоровье людей и работу техники.

В субботу, 7 февраля, буря сохранится на уровне K-индекса 5. Геомагнитная активность будет оставаться высокой в течение суток. Возможны повторные ухудшения самочувствия, особенно утром и вечером.

Почему прогноз может измениться

Прогнозы солнечной активности обновляются каждые 3 часа, поскольку Солнце очень динамичная система. Самые точные данные – на 24 часа вперед. Прогнозы на 2–3 дня вперед считаются ориентировочными и могут корректироваться.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Кому следует быть особенно внимательными

Больше всего реагируют на бури:

  • люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертония, аритмия, ишемическая заболевание);
  • метеочувствительные и метеозависимые;
  • пожилые люди;
  • беременные женщины;
  • лица с хроническими неврологическими и психосоматическими расстройствами.

Возможные симптомы: головная боль, головокружение, скачки давления, бессонница или чрезмерная сонливость, раздражительность, снижение концентрации.

Как облегчить состояние во время бури

  • Пейте достаточно воды (1,5–2 л в сутки).
  • Избегайте кофе, энергетики и алкоголя.
  • Уменьшите физические и эмоциональные нагрузки.
  • Спите не менее 7-8 часов.
  • Чаще проветривайте помещение.
  • Контролируйте артериальное давление.
  • При необходимости принимайте назначенные врачом препараты.

Ранее мы рассказывали, что ученые рассказали, что значит удаление Луны от Земли для продолжительности суток.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Социум