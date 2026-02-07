Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 7 февраля
Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовал обновленный прогноз солнечной и геомагнитной активности на ближайшие дни. В период с 5 по 7 февраля ожидается значительное усиление солнечной активности с переходом к сильной магнитной буре.
Геомагнитные бури оценивают по шкале K-индекса (от 0 до 9): чем выше показатель, тем сильнее буря и сильнее ее влияние на здоровье людей и работу техники.
В субботу, 7 февраля, буря сохранится на уровне K-индекса 5. Геомагнитная активность будет оставаться высокой в течение суток. Возможны повторные ухудшения самочувствия, особенно утром и вечером.
Почему прогноз может измениться
Прогнозы солнечной активности обновляются каждые 3 часа, поскольку Солнце очень динамичная система. Самые точные данные – на 24 часа вперед. Прогнозы на 2–3 дня вперед считаются ориентировочными и могут корректироваться.
Кому следует быть особенно внимательными
Больше всего реагируют на бури:
- люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертония, аритмия, ишемическая заболевание);
- метеочувствительные и метеозависимые;
- пожилые люди;
- беременные женщины;
- лица с хроническими неврологическими и психосоматическими расстройствами.
Возможные симптомы: головная боль, головокружение, скачки давления, бессонница или чрезмерная сонливость, раздражительность, снижение концентрации.
Как облегчить состояние во время бури
- Пейте достаточно воды (1,5–2 л в сутки).
- Избегайте кофе, энергетики и алкоголя.
- Уменьшите физические и эмоциональные нагрузки.
- Спите не менее 7-8 часов.
- Чаще проветривайте помещение.
- Контролируйте артериальное давление.
- При необходимости принимайте назначенные врачом препараты.
