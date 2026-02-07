Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 7 лютого 

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) опублікував оновлений прогноз сонячної та геомагнітної активності на найближчі дні. У період з 5 по 7 лютого очікується значне посилення сонячної активності з переходом до сильної магнітної бурі.

Геомагнітні бурі оцінюють за шкалою K-індексу (від 0 до 9): чим вищий показник, тим потужніша буря та сильніший її вплив на здоров’я людей і роботу техніки.

У суботу, 7 лютого буря збережеться на рівні K-індексу 5. Геомагнітна активність залишатиметься високою протягом доби. Можливі повторні погіршення самопочуття, особливо вранці та ввечері.

Чому прогноз може змінитися

Прогнози сонячної активності оновлюються кожні 3 години, оскільки Сонце — дуже динамічна система. Найточніші дані — на 24 години вперед. Прогнози на 2–3 дні вперед вважаються орієнтовними та можуть коригуватися.

Кому варто бути особливо уважними

Найбільше реагують на бурі:

люди з серцево-судинними захворюваннями (гіпертонія, аритмія, ішемічна хвороба);

метеочутливі та метеозалежні;

літні люди;

вагітні жінки;

особи з хронічними неврологічними та психосоматичними розладами.

Можливі симптоми: головний біль, запаморочення, стрибки тиску, безсоння або надмірна сонливість, дратівливість, зниження концентрації.

Як полегшити стан під час бурі

Пийте достатньо води (1,5–2 л на добу).

Уникайте кави, енергетиків та алкоголю.

Зменшіть фізичні та емоційні навантаження.

Спіть не менше 7–8 годин.

Частіше провітрюйте приміщення.

Контролюйте артеріальний тиск.

За потреби — приймайте призначені лікарем препарати.

