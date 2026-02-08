Полезно во время блекаутов: чем освещать квартиру в период продолжительных отключений света
Длительные отключения электроэнергии делают вопросы освещения одним из самых актуальных в условиях войны. Без света даже простые бытовые дела становятся сложными. К счастью, существует множество вариантов – от готовых устройств до самодельных решений – которые позволяют обеспечить освещение без подачи тока.
OBOZ.UA собрал полный перечень самых эффективных и безопасных способов. Однако важно помнить: любой метод с открытым огнем потенциально опасен. Используйте его только в отсутствие альтернативы, никогда не оставляйте без присмотра, гасите пламя перед сном или выходом из комнаты и обеспечивайте вентиляцию помещения.
Лучшие способы освещения во время отключений
- Настольные лампы, модели на прищепках или гибкие фонарики с USB-зарядкой потребляют минимум энергии. Они идеально подходят для локального освещения: чтения, письма, приготовления пищи. Заряжаются от повербанка или розетки, когда есть свет. Один заряд длится 8–20 часов.
- LED-гирлянды на батарейках Один из самых популярных и экономичных способов создать фоновое освещение. Гирлянды потребляют очень мало энергии – комплект батареек может работать несколько суток. Развесьте их под потолком, вдоль карнизов, на полках или мебели – получите мягкий рассеянный свет для передвижения по квартире.
- Свечи Самый простой и доступный вариант. Продаются в любом супермаркете. Используйте только в стойких подсвечниках, держите подальше от детей, животных, штор и бумаги. Обязательно тушите перед сном или выходом из комнаты. Для безопасности лучше выбирать свечи в стеклянных или металлических контейнерах.
- Восковые карандаши Обычные восковые карандаши (часто лежащие без дела) работают как мини-свечи. Не снимайте бумажную обертку – она помогает карандашу держать форму и не прогорать слишком быстро. Установите в высокий подсвечник и подожгите верхушку. Если воск не воспламеняется — отломите кончик и подожгите бумагу.
- Самодельная масляная лампа Из подручных средств: стеклянная банка, жесткая металлическая проволока (например, из вешалки), хлопчатобумажная веревка или фитиль.
- Скрутите проволоку в спираль, обмотайте фитилем.
- Поместите в банку с 2-3 см растительного масла (можно использовать масло из банки сардин).
- Кончик гнета должен выступать на 0,5 см. Это дает мягкий стабильный свет, но использовать только при крайней необходимости и под постоянным наблюдением.
- Химические световые палочки (светлячки) Активируются нажатием или встряхиванием, дают слабый, но стабильный свет 6–12 часов. Не требуют батареек, абсолютно безопасны (нет огня). Удобно передвигаться по дому, ставить в комнатах как ночник или помечать лестницу/дверь.
- Павербанки со встроенным фонарем Большинство современных повербанков имеют мощный LED-фонарь. Они экономно тратят заряд и дают яркий свет. Дополнительно можно заряжать телефон или другие гаджеты для экстренных вызовов.
- Налобные фонари Идеальное решение для блекаута. Освещают именно то, на что вы смотрите, освобождают руки для любой работы. Современные модели обладают регулируемой яркостью и работают от аккумулятора или батареек 10–50 часов.
- Фонарь из бутылки с водой Простой лайфхак: приложите включенный фонарик (или телефон) к прозрачной бутылке/канистре с водой. Вода преломляет лучи и превращает направленный луч в объемный свет, заполняющий всю комнату. Чем больше емкость — тем лучше освещение.
- Зеркала для усиления света Расположите зеркало так, чтобы оно отражало и направляло свет от фонаря или лампы в комнату. Это существенно увеличивает освещенность без дополнительных источников.
- Аварийные гибридные лампочки вкручиваются в обычный патрон. Заряжаются, когда есть свет, и автоматически включаются при отключении. Дают несколько часов освещения. Удобный и безопасный вариант для постоянного использования.
- Солнечные кемпинговые фонари Самый экологичный способ. Заряжаются от солнца днем, отдают свет ночью. Некоторые модели еще и подзаряжают гаджеты. Нуждаются в прямом солнечном свете, но идеальны для длительных отключений.
Правила безопасности при использовании любого освещения
- Никогда не оставляйте открытый огонь (свечи, масляные лампы) без присмотра.
- Ставьте свечи только на негорючие поверхности, вдали от штор, мебели, бумаги.
- Обеспечьте вентиляцию помещения – открытый огонь сжигает кислород и может выделять угарный газ.
- Держите детей и животных вдали от источников огня.
- Если вы используете солнечные фонари — заряжайте их днем у окна или на балконе.
В реалиях войны и частых блекаутов важно иметь несколько альтернативных источников света. Сочетание LED-гирлянд, налобного фонаря, химических палочек и простых свечей (с обязательным контролем) позволит комфортно пережить любое отключение.
Напомним, мы уже писали, как согреться без электричества и газа.
