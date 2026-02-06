rus
Альтернатива классическому обогревателю: как сделать обогреватель из горшка

Отопительный сезон 2025-2026 годов в Украине сорван из-за массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Длительные отключения света и тепла заставляют людей искать альтернативные способы обогрева квартиры. Один из самых простых и дешевых вариантов – самодельный обогреватель из свечей и обычных керамических цветочных горшков.

Об этом пишет РБК. Такое устройство способно локально обогреть помещение. 15 м² за 4 часа работы. Все материалы обычно уже дома или стоят копейки. Время на изготовление – не более 15 минут.

Важно: это устройство с открытым огнем, поэтому его нельзя оставлять без присмотра. Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Что понадобится

  • 2 керамические цветочные горшки (один меньше, чтобы входил в больший);
  • длинный болт (М6-М8) + 2 гайки + 3 шайбы;
  • 2–3 обычных хозяйственных свечи (парафиновые или восковые);
  • небольшая тарелка или металлическая крышка (как основание);
  • 3 кирпича или стабильные подставки (чтобы поднять конструкцию над пламенем);
  • отвертка или дрель (если в горшках нет отверстия в центре дна).

Пошаговая инструкция по изготовлению

  1. Проверьте, есть ли в горшках отверстие в центре дна. Если нет – аккуратно просверлите его (диаметр чуть больше болта).
  2. Вставьте болт в отверстие большего горшка снизу вверх. Сверху наденьте шайбу, затем гайку и затяните – это фиксирующий болт.
  3. Наденьте второй (меньший) горшок вверх дном на тот же болт. Сверху снова шайба + гайка – крепко зафиксируйте оба горшка.
  4. Поставьте на тарелку 2–3 зажженных свечи (можно использовать одну большую свечу или несколько маленьких).
  5. С трех сторон поставьте кирпич (или другие стабильные подставки) высотой 10-15 см.
  6. На кирпичи положите конструкцию из двух горшков (верхний горшок вверх дном).

Готово! Тепло от пламени свеч будет подниматься вверх, нагревать керамику, а та - отдавать тепло в комнату. Конструкция работает по принципу конвекции и скопления тепла в массивной керамике.

Преимущества метода

  • Стоимость материалов – 50–150 грн (если покупать свечи и болт).
  • Быстрое изготовление – 10–15 минут.
  • Не зависит от электричества или газа.
  • Хорошо работает в небольших помещениях (комната 10-15 м2).
  • Керамика долго удерживает тепло даже после того, как свечи догорят.

Правила безопасности – обязательно!

  • Никогда не оставляйте устройство без присмотра!
  • Ставьте на негорючую поверхность (металл, керамика, плитка), вдали от штор, мебели, бумаги.
  • Держите детей и животных подальше.
  • Используйте только обычные свечи без ароматизаторов (они могут коптить).
  • Проветривайте помещение – открытый огонь сжигает кислород.
  • Не используйте конструкцию всю ночь – лучше несколько часов вечером и утром.

Альтернативы для большей площади

Если нужно согреть большую комнату или на более долгое время – лучше сочетать метод с:

  • USB-обогревателями (шарфы, пледы, перчатки с подогревом от повербанка);
  • химическими грелками для тела;
  • портативной зарядной станцией + маломощным керамическим обогревателем (500-800 Вт).

Этот самодельный обогреватель из свечей и горшков – простой, дешевый и проверенный способ пережить блекауты без больших затрат. Главное — строго соблюдайте правила безопасности, чтобы не допустить пожара или отравления угарным газом.

