Альтернатива классическому обогревателю: как сделать обогреватель из горшка
Отопительный сезон 2025-2026 годов в Украине сорван из-за массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Длительные отключения света и тепла заставляют людей искать альтернативные способы обогрева квартиры. Один из самых простых и дешевых вариантов – самодельный обогреватель из свечей и обычных керамических цветочных горшков.
Об этом пишет РБК. Такое устройство способно локально обогреть помещение. 15 м² за 4 часа работы. Все материалы обычно уже дома или стоят копейки. Время на изготовление – не более 15 минут.
Важно: это устройство с открытым огнем, поэтому его нельзя оставлять без присмотра. Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Что понадобится
- 2 керамические цветочные горшки (один меньше, чтобы входил в больший);
- длинный болт (М6-М8) + 2 гайки + 3 шайбы;
- 2–3 обычных хозяйственных свечи (парафиновые или восковые);
- небольшая тарелка или металлическая крышка (как основание);
- 3 кирпича или стабильные подставки (чтобы поднять конструкцию над пламенем);
- отвертка или дрель (если в горшках нет отверстия в центре дна).
Пошаговая инструкция по изготовлению
- Проверьте, есть ли в горшках отверстие в центре дна. Если нет – аккуратно просверлите его (диаметр чуть больше болта).
- Вставьте болт в отверстие большего горшка снизу вверх. Сверху наденьте шайбу, затем гайку и затяните – это фиксирующий болт.
- Наденьте второй (меньший) горшок вверх дном на тот же болт. Сверху снова шайба + гайка – крепко зафиксируйте оба горшка.
- Поставьте на тарелку 2–3 зажженных свечи (можно использовать одну большую свечу или несколько маленьких).
- С трех сторон поставьте кирпич (или другие стабильные подставки) высотой 10-15 см.
- На кирпичи положите конструкцию из двух горшков (верхний горшок вверх дном).
Готово! Тепло от пламени свеч будет подниматься вверх, нагревать керамику, а та - отдавать тепло в комнату. Конструкция работает по принципу конвекции и скопления тепла в массивной керамике.
Преимущества метода
- Стоимость материалов – 50–150 грн (если покупать свечи и болт).
- Быстрое изготовление – 10–15 минут.
- Не зависит от электричества или газа.
- Хорошо работает в небольших помещениях (комната 10-15 м2).
- Керамика долго удерживает тепло даже после того, как свечи догорят.
Правила безопасности – обязательно!
- Никогда не оставляйте устройство без присмотра!
- Ставьте на негорючую поверхность (металл, керамика, плитка), вдали от штор, мебели, бумаги.
- Держите детей и животных подальше.
- Используйте только обычные свечи без ароматизаторов (они могут коптить).
- Проветривайте помещение – открытый огонь сжигает кислород.
- Не используйте конструкцию всю ночь – лучше несколько часов вечером и утром.
Альтернативы для большей площади
Если нужно согреть большую комнату или на более долгое время – лучше сочетать метод с:
- USB-обогревателями (шарфы, пледы, перчатки с подогревом от повербанка);
- химическими грелками для тела;
- портативной зарядной станцией + маломощным керамическим обогревателем (500-800 Вт).
Этот самодельный обогреватель из свечей и горшков – простой, дешевый и проверенный способ пережить блекауты без больших затрат. Главное — строго соблюдайте правила безопасности, чтобы не допустить пожара или отравления угарным газом.
Напомним, мы уже писали, как согреться без электричества и газа.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !