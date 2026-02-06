Альтернатива класичному обігрівачу: як зробити обігрівач з горщика

Опалювальний сезон 2025–2026 років в Україні зірваний через масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Довготривалі відключення світла та тепла змушують людей шукати альтернативні способи обігріву квартири. Один із найпростіших і найдешевших варіантів — саморобний обігрівач зі свічок і звичайних керамічних горщиків для квітів.

Про це пише РБК. Такий пристрій здатний локально обігріти приміщення площею до 15 м² за 4 години роботи. Усі матеріали зазвичай уже є вдома або коштують копійки. Час на виготовлення — не більше 15 хвилин.

Важливо: це пристрій з відкритим вогнем, тому його не можна залишати без нагляду. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки!

Що знадобиться

2 керамічні горщики для квітів (один менший, щоб входив у більший);

довгий болт (М6–М8) + 2 гайки + 3 шайби;

2–3 звичайні господарські свічки (парафінові або воскові);

невелика тарілка або металева кришка (як основа);

3 цеглини або стабільні підставки (щоб підняти конструкцію над полум’ям);

викрутка або дриль (якщо в горщиках немає отвору в центрі дна).

Покрокова інструкція виготовлення

Перевірте, чи є в горщиках отвір у центрі дна. Якщо немає — акуратно просвердліть його (діаметр трохи більший за болт). Вставте болт у отвір більшого горщика знизу вгору. Зверху надягніть шайбу, потім гайку і затягніть — це фіксує болт. Надягніть другий (менший) горщик догори дном на той самий болт. Зверху знову шайба + гайка — міцно зафіксуйте обидва горщики. Поставте на тарілку 2–3 запалені свічки (можна використовувати одну велику свічку або кілька маленьких). З трьох сторін поставте цеглини (або інші стабільні підставки) висотою 10–15 см. На цеглини покладіть конструкцію з двох горщиків (верхній горщик догори дном).

Готово! Тепло від полум’я свічок підніматиметься вгору, нагріватиме кераміку, а та — віддаватиме тепло в кімнату. Конструкція працює за принципом конвекції та накопичення тепла в масивній кераміці.

Переваги методу

Вартість матеріалів — 50–150 грн (якщо купувати свічки та болт).

Швидке виготовлення — 10–15 хвилин.

Не залежить від електрики чи газу.

Добре працює в невеликих приміщеннях (кімната 10–15 м²).

Кераміка довго утримує тепло навіть після того, як свічки догорять.

Правила безпеки — обов’язково!

Ніколи не залишайте пристрій без нагляду!

Ставте на негорючу поверхню (метал, кераміка, плитка), далеко від штор, меблів, паперу.

Тримайте дітей і тварин подалі.

Використовуйте тільки звичайні свічки без ароматизаторів (вони можуть коптити).

Провітрюйте приміщення — відкритий вогонь спалює кисень.

Не використовуйте конструкцію всю ніч — краще кілька годин увечері та вранці.

Альтернативи для більшої площі

Якщо потрібно зігріти більшу кімнату або на довший час — краще поєднувати метод із:

USB-обігрівачами (шарфи, пледи, рукавички з підігрівом від повербанка);

хімічними грілками для тіла;

портативною зарядною станцією + малопотужним керамічним обігрівачем (500–800 Вт).

Цей саморобний обігрівач зі свічок і горщиків — простий, дешевий і перевірений спосіб пережити блекаути без великих витрат. Головне — суворо дотримуйтесь правил безпеки, щоб не допустити пожежі чи отруєння чадним газом.

