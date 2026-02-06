Альтернатива класичному обігрівачу: як зробити обігрівач з горщика
Опалювальний сезон 2025–2026 років в Україні зірваний через масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Довготривалі відключення світла та тепла змушують людей шукати альтернативні способи обігріву квартири. Один із найпростіших і найдешевших варіантів — саморобний обігрівач зі свічок і звичайних керамічних горщиків для квітів.
Про це пише РБК. Такий пристрій здатний локально обігріти приміщення площею до 15 м² за 4 години роботи. Усі матеріали зазвичай уже є вдома або коштують копійки. Час на виготовлення — не більше 15 хвилин.
Важливо: це пристрій з відкритим вогнем, тому його не можна залишати без нагляду. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки!
Що знадобиться
- 2 керамічні горщики для квітів (один менший, щоб входив у більший);
- довгий болт (М6–М8) + 2 гайки + 3 шайби;
- 2–3 звичайні господарські свічки (парафінові або воскові);
- невелика тарілка або металева кришка (як основа);
- 3 цеглини або стабільні підставки (щоб підняти конструкцію над полум’ям);
- викрутка або дриль (якщо в горщиках немає отвору в центрі дна).
Покрокова інструкція виготовлення
- Перевірте, чи є в горщиках отвір у центрі дна. Якщо немає — акуратно просвердліть його (діаметр трохи більший за болт).
- Вставте болт у отвір більшого горщика знизу вгору. Зверху надягніть шайбу, потім гайку і затягніть — це фіксує болт.
- Надягніть другий (менший) горщик догори дном на той самий болт. Зверху знову шайба + гайка — міцно зафіксуйте обидва горщики.
- Поставте на тарілку 2–3 запалені свічки (можна використовувати одну велику свічку або кілька маленьких).
- З трьох сторін поставте цеглини (або інші стабільні підставки) висотою 10–15 см.
- На цеглини покладіть конструкцію з двох горщиків (верхній горщик догори дном).
Готово! Тепло від полум’я свічок підніматиметься вгору, нагріватиме кераміку, а та — віддаватиме тепло в кімнату. Конструкція працює за принципом конвекції та накопичення тепла в масивній кераміці.
Переваги методу
- Вартість матеріалів — 50–150 грн (якщо купувати свічки та болт).
- Швидке виготовлення — 10–15 хвилин.
- Не залежить від електрики чи газу.
- Добре працює в невеликих приміщеннях (кімната 10–15 м²).
- Кераміка довго утримує тепло навіть після того, як свічки догорять.
Правила безпеки — обов’язково!
- Ніколи не залишайте пристрій без нагляду!
- Ставте на негорючу поверхню (метал, кераміка, плитка), далеко від штор, меблів, паперу.
- Тримайте дітей і тварин подалі.
- Використовуйте тільки звичайні свічки без ароматизаторів (вони можуть коптити).
- Провітрюйте приміщення — відкритий вогонь спалює кисень.
- Не використовуйте конструкцію всю ніч — краще кілька годин увечері та вранці.
Альтернативи для більшої площі
Якщо потрібно зігріти більшу кімнату або на довший час — краще поєднувати метод із:
- USB-обігрівачами (шарфи, пледи, рукавички з підігрівом від повербанка);
- хімічними грілками для тіла;
- портативною зарядною станцією + малопотужним керамічним обігрівачем (500–800 Вт).
Цей саморобний обігрівач зі свічок і горщиків — простий, дешевий і перевірений спосіб пережити блекаути без великих витрат. Головне — суворо дотримуйтесь правил безпеки, щоб не допустити пожежі чи отруєння чадним газом.
Нагадаємо, ми вже писали, як зігрітись без електрики та газу.
