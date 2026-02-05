Никогда не подведут: топ самых надежных автомобилей

Седан Toyota Camry много лет считается эталоном надежности, однако новые исследования свидетельствуют: на современном авторынке есть модели, способные превзойти его по выносливости. Специалисты проанализировали результаты рейтингов Consumer Reports и JD Power и составили перечень из восьми новых и подержанных автомобилей, которые получили более высокие оценки надежности, чем Camry.

В список вошли машины разных сегментов – от компактных седанов до кроссоверов и бизнес-класса. Об этом сообщает сайт Jalopnik.

Одной из таких моделей стала Toyota Corolla – более компактный родственник Camry, который годами демонстрирует стабильное качество. В рейтинге JD Power эта модель набрала 87 баллов из 100, а простая и проверенная конструкция сделала ее недорогой в обслуживании. Надежность сохраняется как в бензиновой версии, так и в гибридном исполнении.

Кроссовер Nissan Kicks первого поколения также попал в список благодаря простоте и отсутствию серьезных технических проблем. В 2022 году JD Power назвали его самым надежным в своем классе. Интересно, что эта версия по-прежнему продается параллельно с моделью второго поколения.

Еще одним представителем Toyota стал Crown – кросс-седан, построенный на платформе Camry, но с большими габаритами, повышенным комфортом и более мощными силовыми агрегатами. Автомобиль отличается стандартным полным приводом и увеличенным клиренсом, что придает ему универсальность.

В списке также оказался Nissan Murano третьего поколения. Этот кроссовер получил 88 баллов в рейтинге JD Power и оснащается надежным атмосферным V6 мощностью 260 лошадиных сил. Дополнительным плюсом стали удобные ортопедические сиденья, ориентированные на комфорт в дальних поездках.

Автомобили Subaru традиционно известны своей выносливостью, и Crosstrek не стал исключением. Модель отличается качественной сборкой, высоким уровнем безопасности и хорошей проходимостью благодаря полному симметричному приводу и увеличенному дорожному просвету, оставаясь при этом относительно доступной по цене.

Еще один кроссовер от Toyota – Corolla Cross – в рейтингах надежности получил даже лучшие оценки, чем Camry. Автомобиль сочетает просторный салон и практичность, а гибридная версия дополнительно привлекает низким расходом топлива.

Седан Toyota Avalon, который, по сути, является увеличенной и более премиальной версией Camry, сохранил все ключевые преимущества базовой модели. Одно время он получил 91 балл от JD Power, предлагая просторный салон, богатое оснащение и мощный 3,5-литровый V6.

Завершает список Subaru Impreza. Как и родственный Crosstrek, этот автомобиль отличается долговечностью и стабильной работой. Consumer Reports признали Impreza самым надежным авто на рынке, отметив ее практичность, предполагаемую управляемость и экономичность для полноприводной модели.

