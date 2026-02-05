Ніколи не підведуть: топ найнадійніших автомобілів

Седан Toyota Camry багато років вважається еталоном надійності, однак нові дослідження свідчать: на сучасному авторинку є моделі, здатні перевершити його за витривалістю. Фахівці проаналізували результати рейтингів Consumer Reports і J.D. Power та склали перелік із восьми нових і вживаних автомобілів, які отримали вищі оцінки надійності, ніж Camry.

До списку увійшли машини різних сегментів — від компактних седанів до кросоверів і бізнес-класу. Про це повідомляє сайт Jalopnik.

Однією з таких моделей стала Toyota Corolla — компактніший родич Camry, який роками демонструє стабільну якість. У рейтингу J.D. Power ця модель набрала 87 балів зі 100, а проста й перевірена конструкція зробила її недорогою в обслуговуванні. Надійність зберігається як у бензиновій версії, так і в гібридному виконанні.

Кросовер Nissan Kicks першого покоління також потрапив до переліку завдяки простоті та відсутності серйозних технічних проблем. У 2022 році J.D. Power назвали його найнадійнішим у своєму класі. Цікаво, що ця версія досі продається паралельно з моделлю другого покоління.

Ще одним представником Toyota став Crown — крос-седан, побудований на платформі Camry, але з більшими габаритами, підвищеним комфортом і потужнішими силовими агрегатами. Автомобіль вирізняється стандартним повним приводом і збільшеним кліренсом, що додає йому універсальності.

У списку також опинився Nissan Murano третього покоління. Цей кросовер отримав 88 балів у рейтингу J.D. Power та оснащується надійним атмосферним V6 потужністю 260 кінських сил. Додатковим плюсом стали зручні ортопедичні сидіння, орієнтовані на комфорт у далеких поїздках.

Автомобілі Subaru традиційно відомі своєю витривалістю, і Crosstrek не став винятком. Модель відзначається якісним складанням, високим рівнем безпеки та хорошою прохідністю завдяки симетричному повному приводу й збільшеному дорожньому просвіту, залишаючись при цьому відносно доступною за ціною.

Ще один кросовер від Toyota — Corolla Cross — у рейтингах надійності отримав навіть кращі оцінки, ніж Camry. Авто поєднує просторий салон і практичність, а гібридна версія додатково приваблює низькою витратою пального.

Седан Toyota Avalon, який по суті є збільшеною та більш преміальною версією Camry, зберіг усі ключові переваги базової моделі. У свій час він отримав 91 бал від J.D. Power, пропонуючи просторий салон, багате оснащення та потужний 3,5-літровий V6.

Завершує перелік Subaru Impreza. Як і споріднений Crosstrek, цей автомобіль вирізняється довговічністю та стабільною роботою. Consumer Reports визнали Impreza найнадійнішим авто на ринку, відзначивши її практичність, передбачувану керованість і економічність для повнопривідної моделі.

