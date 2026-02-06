Ракеты атаковали Белгород: в городе исчезли свет, вода и отопление (фото)

В Белгороде и ряде окрестных районов России зафиксировали масштабные перебои с электроснабжением, водой и теплом после возможного ракетного удара по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщают губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, местные службы водоканала, российские Telegram-каналы, а также компании "Россети" и "Белгородэнерго". По словам очевидцев в соцсетях, около 23:00 в городе раздалась серия мощных взрывов. Telegram-канал SHOT, связываемый с российскими силовыми структурами, заявил, что Белгород якобы подвергся обстрелу ракетами HIMARS. Также появилась информация о поражении Белгородской ТЭЦ и электроподстанции "Фрунзенская" вблизи села Стрелецкое.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

Губернатор области подтвердил, что ночная атака привела к значительным разрушениям энергетических объектов. По его словам, серьезные повреждения испытала инфраструктура не только в самом Белгороде, но и в Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском и Яковлевском округах.

Из-за обесточения объектов водоканала в Белгороде и Борисовском округе полностью прекратилась подача воды. Кроме того, в жилых домах начались перебои с отоплением, что особенно ощутимо в холодное время.

В компаниях "Белгородэнерго" и "Россети" заявили о многочисленных повреждениях электрооборудования и предупредили, что восстановительные работы могут продолжаться дольше обычного из-за масштаба разрушений.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!