Ракети атакували Бєлгород: у місті зникли світло, вода та опалення (фото)

У Бєлгороді та низці навколишніх районів Росії зафіксували масштабні перебої з електропостачанням, водою та теплом після ймовірного ракетного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляють губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, місцеві служби водоканалу, російські Telegram-канали, а також компанії "Россеті" та "Бєлгороденерго". За словами очевидців у соцмережах, близько 23:00 у місті пролунала серія потужних вибухів. Telegram-канал SHOT, який пов’язують із російськими силовими структурами, заявив, що Бєлгород нібито зазнав обстрілу ракетами HIMARS. Також з’явилася інформація про ураження Бєлгородської ТЕЦ та електропідстанції "Фрунзенська" поблизу села Стрілецьке.

Губернатор області підтвердив, що нічна атака призвела до значних руйнувань енергетичних об’єктів. За його словами, серйозних пошкоджень зазнала інфраструктура не лише в самому Бєлгороді, а й у Бєлгородському, Ракитянському, Борисовському, Грайворонському та Яковлевському округах.

Через знеструмлення об’єктів водоканалу у Бєлгороді та Борисовському окрузі повністю припинилася подача води. Крім того, в житлових будинках почалися перебої з опаленням, що особливо відчутно в холодну пору.

У компаніях "Бєлгороденерго" та "Россеті" заявили про численні пошкодження електрообладнання та попередили, що відновлювальні роботи можуть тривати довше, ніж зазвичай, через масштаб руйнувань.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

