В Одессе взорвался автомобиль, погиб 21-летний военный: подробности (фото)

Утром 6 февраля в Киевском районе Одессы произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб молодой человек. Трагедия произошла с легковушкой Toyota на улице Академика Королева.

Об инциденте сообщили в полиции Одесской области, а также подтвердили источники "Украинской правды" в правоохранительных структурах. По информации полиции, сообщение о взрыве поступило на линию 102 утром. Предварительно установлено, что жертвой стал 21-летний владелец авто, находившийся в транспортном средстве при взрыве.

Погибший был военнослужащим и находился за рулем автомобиля. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи областной полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

