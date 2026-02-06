В Одесі вибухнув автомобіль, загинув 21-річний військовий: подробиці (фото)

Вранці 6 лютого в Київському районі Одеси стався вибух автомобіля, внаслідок якого загинув молодий чоловік. Трагедія сталася з легковиком Toyota на вулиці Академіка Корольова.

Про інцидент повідомили в поліції Одеської області, а також підтвердили джерела "Української правди" у правоохоронних структурах. За інформацією поліції, повідомлення про вибух надійшло на лінію 102 уранці. Попередньо встановлено, що жертвою став 21-річний власник авто, який перебував у транспортному засобі під час вибуху.

Загиблий був військовослужбовцем і перебував за кермом автомобіля. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи обласної поліції. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

