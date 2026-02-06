Их ремонт станет вашей головной болью: топ автомобилей, которые часто ломаются.

Бывший автомеханик Крис Пайл, за годы работы имевший дело с автомобилями практически всех ведущих мировых производителей, поделился собственным профессиональным опытом и признался: есть бренды, которые он никогда не посоветовал бы покупать даже самым близким людям. По его словам, речь идет не об откровенно плохих машинах, а о том, что способны принести владельцам гораздо больше хлопот и расходов, чем они ожидают, особенно ввиду высокой цены таких авто.

Об этом рассказывает ресурс Go Banking Rates.. В список марок, которых Пайл советует избегать, вошли хорошо известные и престижные бренды: Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Mini и Jaguar. Механик отмечает, что не получал удовольствия от работы с этими автомобилями и не рекомендовал бы их для повседневного использования. По его мнению, владение такими машинами часто сопровождается разочарованием, ведь дорогой автомобиль не всегда означает простое и беспроблемное обслуживание.

Одной из главных причин Пайла называет высокую стоимость запчастей и расходных материалов. Даже базовое техническое обслуживание, в том числе замена масляных фильтров или тормозных колодок, может обойтись гораздо дороже, чем у большинства массовых брендов. Для многих владельцев это становится неприятным сюрпризом уже после первых визитов на СТО.

Кроме того, в случае этих марок часто возникает проблема выбора запчастей. Если для популярных моделей существует широкий ассортимент качественных аналогов на вторичном рынке, то для брендов люкс нередко приходится покупать исключительно оригинальные детали. Альтернатив либо нет вообще, либо они сомнительного качества, что еще больше увеличивает затраты на ремонт.

Еще одна сложность – конструктивная. По словам механика, доступ ко многим узлам в таких автомобилях очень усложнен. Чтобы добраться до одной неисправной детали, мастерам иногда приходится снимать несколько других компонентов. В результате простой, на первый взгляд, ремонт превращается в длительный и дорогостоящий процесс.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Пайл также обращает внимание на ограниченные возможности профессионального обслуживания. Даже опытные механики сталкиваются с трудностями при работе с этими брендами, ведь им нужны специализированные знания, доступ к закрытым техническим базам и дополнительное обучение. Мастерские вынуждены инвестировать в дорогостоящее оборудование и подготовку персонала, а все эти расходы, в конце концов, переводятся на клиентов.

Отдельной проблемой является диагностика. Современные автомобили в значительной степени зависят от электроники и стандартные диагностические сканеры хорошо работают с большинством массовых марок. Однако с люксовыми моделями они часто оказываются несовместимыми. В таких случаях сервисам приходится использовать дорогостоящие фирменные инструменты или же направлять владельцев к официальным дилерам, что опять-таки усложняет и удорожает ремонт.

В итоге, как отмечает Крис Пайл, все эти факторы вместе формируют автомобили, значительно сложнее диагностировать и ремонтировать. То, что для условной Toyota может быть быстрой и недорогой процедурой, Audi или Mercedes нередко превращается в сложный технический проект с существенными финансовыми затратами. Именно поэтому механик советует хорошо взвешивать все "за" и "против" перед покупкой подобных авто, особенно если на первом месте надежность и предполагаемые расходы на обслуживание.

Напомним, мы уже писали, какой подержанный кроссовер считается лучшим.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !