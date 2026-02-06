Їх ремонт стане вашим головним болем: топ автомобілів, які часто ламаються

Колишній автомеханік Кріс Пайл, який за роки роботи мав справу з автомобілями практично всіх провідних світових виробників, поділився власним професійним досвідом і зізнався: є бренди, які він ніколи не порадив би купувати навіть найближчим людям. За його словами, йдеться не про відверто погані машини, а про ті, що здатні принести власникам значно більше клопоту й витрат, ніж вони очікують, особливо з огляду на високу ціну таких авто.

До переліку марок, яких Пайл радить уникати, увійшли добре відомі й престижні бренди: Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Mini та Jaguar. Механік наголошує, що не отримував задоволення від роботи з цими автомобілями й не рекомендував би їх для повсякденного користування. На його думку, володіння такими машинами часто супроводжується розчаруванням, адже дорогий автомобіль не завжди означає просте та безпроблемне обслуговування.

Однією з головних причин Пайл називає високу вартість запчастин і витратних матеріалів. Навіть базове технічне обслуговування, зокрема заміна масляних фільтрів чи гальмівних колодок, може обійтися значно дорожче, ніж у більшості масових брендів. Для багатьох власників це стає неприємною несподіванкою вже після перших візитів на СТО.

Крім того, у випадку з цими марками часто виникає проблема вибору запчастин. Якщо для популярних моделей існує широкий асортимент якісних аналогів на вторинному ринку, то для люксових брендів нерідко доводиться купувати виключно оригінальні деталі. Альтернатив або немає взагалі, або вони сумнівної якості, що ще більше збільшує витрати на ремонт.

Ще одна складність — конструктивна. За словами механіка, доступ до багатьох вузлів у таких автомобілях надзвичайно ускладнений. Щоб дістатися до однієї несправної деталі, майстрам інколи доводиться знімати кілька інших компонентів. У результаті простий, на перший погляд, ремонт перетворюється на тривалий і дорогий процес.

Пайл також звертає увагу на обмежені можливості для професійного обслуговування. Навіть досвідчені механіки стикаються з труднощами під час роботи з цими брендами, адже для них потрібні спеціалізовані знання, доступ до закритих технічних баз та додаткове навчання. Майстерні змушені інвестувати в дороге обладнання й підготовку персоналу, а всі ці витрати врешті-решт перекладаються на клієнтів.

Окремою проблемою є діагностика. Сучасні автомобілі значною мірою залежать від електроніки, і стандартні діагностичні сканери добре працюють із більшістю масових марок. Проте з люксовими моделями вони часто виявляються несумісними. У таких випадках сервісам доводиться використовувати дорогі фірмові інструменти або ж направляти власників до офіційних дилерів, що знову ж таки ускладнює і здорожчує ремонт.

У підсумку, як зазначає Кріс Пайл, усі ці чинники разом формують автомобілі, які значно складніше діагностувати та ремонтувати. Те, що для умовної Toyota може бути швидкою й недорогою процедурою, для Audi чи Mercedes нерідко перетворюється на складний технічний проєкт із суттєвими фінансовими витратами. Саме тому механік радить добре зважувати всі "за" і "проти" перед купівлею подібних авто, особливо якщо на першому місці — надійність і передбачувані витрати на обслуговування.

