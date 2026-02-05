Инвертор в квартире: как установить и сколько это будет стоить

Из-за постоянных перебоев с электроснабжением интерес к инверторам в Украине продолжает расти. Сегодня потребителям доступны как простые устройства для поддержки работы отдельных электроприборов, так и полноценные системы резервного питания, способные обеспечить электричеством квартиру, частный дом или коммерческий объект.

В то же время покупатели нередко сталкиваются с тем, что сумма значительно превышает первоначальные ожидания, ведь к стоимости оборудования добавляются сопутствующие расходы. Об этом пишет new.finance.

На украинском рынке условно можно выделить два основных формата инверторных решений. Первый – это компактные системы питания отдельных приборов, в частности телевизора или газового котла. В комплекте с источником бесперебойного питания и аккумулятором такие варианты обойдутся примерно в 300 долларов. Второй сегмент – полноценные системы резервного электроснабжения для жилых или нежилых помещений. Готовые комплексы стартуют от 2 тысяч долларов и могут стоить значительно дороже, в зависимости от мощности инвертора и емкости батарей.

Среди брендов, которые пользуются наибольшим спросом в Украине, часто называют Deye, Luxpower, Victron и SMA. В то же время, специалисты предостерегают: высокая цена известной марки не всегда гарантирует лучшее качество. При выборе советуют обращать внимание, прежде всего, на условия гарантии и наличие официального сервисного обслуживания в Украине.

Отдельного внимания требует стоимость установки системы. При планировании бюджета следует сразу учитывать не только цену инвертора, но и затраты на монтаж и запуск оборудования. На начало 2026 года установка однофазной системы стоит в среднем около 300 долларов, монтаж трехфазной — в пределах 400–500 долларов, а инсталляция мощных решений для бизнеса от 30 кВт стартует примерно от 500 долларов.

Дополнительные расходы могут также существенно повлиять на конечную сумму. В квартирных системах с аккумуляторами сам инвертор обычно формирует около 70% от общей стоимости. Остальные средства уходят на элементы защиты, распределительные щиты, кабели и другие расходные материалы.

Если же инвертор совмещают с солнечными панелями, бюджет придется прирастить еще на 30–40% от цены самого инвертора. Эта сумма включает панели и крепления, а окончательная цена будет зависеть от типа крыши, особенностей монтажа и региона установки.

