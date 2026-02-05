Інвертор у квартирі: як встановити та скільки це буде коштувати

Через постійні перебої з електропостачанням інтерес до інверторів в Україні продовжує зростати. Сьогодні споживачам доступні як прості пристрої для підтримки роботи окремих електроприладів, так і повноцінні системи резервного живлення, здатні забезпечити електрикою квартиру, приватний будинок або комерційний об’єкт.

Водночас покупці нерідко стикаються з тим, що підсумкова сума значно перевищує початкові очікування, адже до вартості обладнання додаються супутні витрати. Про це пише new.finance.

На українському ринку умовно можна виділити два основні формати інверторних рішень. Перший — це компактні системи для живлення окремих приладів, зокрема телевізора чи газового котла. У комплекті з джерелом безперебійного живлення та акумулятором такі варіанти обійдуться приблизно у 300 доларів. Другий сегмент — повноцінні системи резервного електропостачання для житлових або нежитлових приміщень. Готові комплекси стартують від 2 тисяч доларів і можуть коштувати значно дорожче залежно від потужності інвертора та ємності батарей.

Серед брендів, які мають найбільший попит в Україні, часто називають Deye, Luxpower, Victron і SMA. Водночас фахівці застерігають: висока ціна відомої марки не завжди гарантує кращу якість. Під час вибору радять звертати увагу передусім на умови гарантії та наявність офіційного сервісного обслуговування в Україні.

Окремої уваги потребує вартість встановлення системи. Під час планування бюджету слід одразу враховувати не лише ціну інвертора, а й витрати на монтаж і запуск обладнання. Станом на початок 2026 року встановлення однофазної системи коштує в середньому близько 300 доларів, монтаж трифазної — у межах 400–500 доларів, а інсталяція потужних рішень для бізнесу від 30 кВт стартує приблизно від 500 доларів.

Додаткові витрати також можуть суттєво вплинути на кінцеву суму. У квартирних системах з акумуляторами сам інвертор зазвичай формує близько 70% загальної вартості. Решта коштів іде на елементи захисту, розподільчі щити, кабелі та інші витратні матеріали.

Якщо ж інвертор поєднують із сонячними панелями, бюджет доведеться збільшити ще на 30–40% від вартості самого інвертора. До цієї суми входять панелі та кріплення, а остаточна ціна залежатиме від типу даху, особливостей монтажу та регіону встановлення.

