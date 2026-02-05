Дроны РФ атаковали Киев: повреждены жилые дома, горел гараж, есть раненые (фото)

В ночь на 5 февраля Киев подвергся атаке российских ударных беспилотников. В результате пострадали два человека и зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы.

Об этом сообщила полиция Киева в своем Telegram-канале. По данным правоохранителей, в Соломенском районе обломки сбитого дрона повредили фасады и выбили окна сразу в четырех многоэтажных домах. Травм получила 79-летняя женщина — ее доставили в больницу. Еще одной жители, 89 лет, медики оказали необходимую помощь прямо на месте происшествия.

Также последствия атаки были зафиксированы в других частях города. В Дарницком районе из-за падения беспилотника поврежден фасад жилого дома. В Оболонском районе обломки дрона упали на автостоянку, в результате чего занялись два автомобиля. В Шевченковском районе беспилотник попал в крышу офисного здания — возникший после удара пожар спасатели оперативно ликвидировали.

Правоохранители и экстренные службы продолжают работать на местах попадания, фиксируют последствия атаки и оказывают помощь пострадавшим.

Напомним, Российская армия атаковала Одессу.

