Будет гореть весь день: как сделать свечу из картофеля

Такая импровизированная свеча из картофеля, конечно, не способна полноценно осветить комнату, однако она поможет создать мягкий свет и придать ощущение уюта, чтобы дом не оставался в полной темноте. Особенно интересным этот процесс может стать для детей: у небольшого пламени можно придумывать истории, развлекать малышей или даже устроить простой "театр теней" на стене.

По сути, речь идет о самой простой масляной лампе — светильнике, в котором источником света является пламя, поддерживаемое горением масла. Об этом пишет ТСН.

Сделать ее в домашних условиях несложно. В небольшой глубокий сосуд наливают масло, после чего в него опускают фитиль. Это может быть обычная веревка из натуральных или искусственных волокон. Другой конец фитиля протягивают сквозь отверстие в кусочке картофеля так, чтобы он был зафиксирован над поверхностью масла. После этого фитиль поджигают, и масло, поднимаясь по нему вверх, начинает гореть, давая ровный мягкий свет.

Продолжительность горения такой свечи зависит от количества масла и длины фитиля. В среднем, если использовать около 100 мл масла и фитиль длиной 5–6 сантиметров, лампа может светить до шести часов. Важно, чтобы часть фитиля, которая находится над картофелиной, была совсем короткой — обычно достаточно примерно пол сантиметра, иначе пламя будет нестабильным.

При изготовлении следует помнить о нескольких важных моментах. Емкость для масла лучше выбирать из металла, стекла или глины. Масло желательно использовать рафинированное, ведь оно меньше коптит. Если нужно, чтобы лампа горела дольше, масло можно осторожно доливать. Фитиль легко приобрести в хозяйственном магазине, но при необходимости его можно сделать самостоятельно из шнурка, бинта, марли или другой плотной ткани. Картофель обычно нарезают кружочком толщиной до одного сантиметра, а отверстие для фитиля делают таким, чтобы веревка держалась плотно и не выпадала. Для лучшего горения и картофель, и сам фитиль рекомендуют слегка смазать маслом.

Если сделать сразу несколько таких свечей и разместить их рядом, они смогут не только дать свет, но и обеспечить небольшое тепло — над пламенем вполне реально подогреть чашку воды или совсем небольшую порцию пищи. В то же время важно не оставлять такие лампы без присмотра и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

Напомним, мы уже писали, как согреться без электричества и газа.

