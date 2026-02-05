Горітиме весь день: як зробити свічку з картоплі

Така імпровізована свічка з картоплі, звісно, не здатна повноцінно освітити кімнату, проте вона допоможе створити м’яке світло й додати відчуття затишку, щоб оселя не залишалася у повній темряві. Особливо цікавим цей процес може стати для дітей: біля невеликого полум’я можна вигадувати історії, розважати малечу або навіть влаштувати простий "театр тіней" на стіні.

По суті, йдеться про найпростішу олійну лампу — світильник, у якому джерелом світла є полум’я, що підтримується горінням олії. Про це пише ТСН.

Зробити її в домашніх умовах нескладно. У невелику глибоку посудину наливають олію, після чого в неї опускають ґніт. Це може бути звичайна мотузка з натуральних чи штучних волокон. Інший кінець ґноту протягують крізь отвір у шматочку картоплі так, щоб він був зафіксований над поверхнею олії. Після цього ґніт підпалюють, і олія, піднімаючись по ньому вгору, починає горіти, даючи рівне м’яке світло.

Тривалість горіння такої свічки залежить від кількості олії та довжини ґноту. У середньому, якщо використати близько 100 мл олії та ґніт довжиною 5–6 сантиметрів, лампа може світити до шести годин. Важливо, щоб частина ґноту, яка знаходиться над картоплиною, була зовсім короткою — зазвичай достатньо приблизно пів сантиметра, інакше полум’я буде нестабільним.

Під час виготовлення варто пам’ятати про кілька важливих моментів. Ємність для олії краще обирати з металу, скла або глини. Олію бажано використовувати рафіновану, адже вона менше коптить. Якщо потрібно, щоб лампа горіла довше, олію можна обережно доливати. Ґніт легко придбати в господарському магазині, але за потреби його можна зробити самостійно зі шнурка, бинта, марлі чи іншої щільної тканини. Картоплю зазвичай нарізають кружальцем товщиною до одного сантиметра, а отвір для ґноту роблять таким, щоб мотузка трималася щільно і не випадала. Для кращого горіння і картоплю, і сам ґніт рекомендують злегка змастити олією.

Якщо виготовити одразу кілька таких свічок і розмістити їх поряд, вони зможуть не лише дати світло, а й забезпечити невелике тепло — над полум’ям цілком реально підігріти чашку води або зовсім невелику порцію їжі. Водночас важливо не залишати такі лампи без нагляду та дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, ми вже писали, як зігрітись без електрики та газу.

