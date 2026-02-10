Качественный и стильный: какой импортный автомобиль самый популярный среди украинцев

За 2025 год в Украину было ввезено 444 860 транспортных средств. Таковы данные, ссылаясь на информацию Министерства внутренних дел. Этот показатель на 17% превысил объемы импорта за 2024 год, однако все еще остается примерно на треть ниже уровня, который фиксировали до начала полномасштабного вторжения.

Данную информацию обнародовал сервис Opendatabot. Спрос украинцев и дальше сосредоточен преимущественно на автомобилях с пробегом. В 2025 году они составляли более 70% общего количества ввозимого транспорта. При этом средний возраст импортируемых автомобилей в течение года не изменился и остался на отметке 9 лет. Для сравнения, в 2021 году этот показатель достигал 11 лет.

Особенно заметен был интерес к электромобилям накануне возврата налогов на их импорт. В прошлом году каждый четвертый заезжавший в Украину автомобиль имел электрический двигатель. По популярности "электрички" даже обошли дизельные машины: было ввезено 109 309 электрокаров против 94 014 дизельных авто. В то же время, наибольшую долю рынка сохранили бензиновые модели — их импорт достиг 195 059 единиц.

Среди автопроизводителей беспрекословным лидером стал Volkswagen, а самой популярной моделью среди импортируемых автомобилей оказался компактный электрический кроссовер Tesla Model Y.

Volkswagen возглавил рейтинги импорта в 20 регионах Украины. Впрочем, были и исключения: в Одесской области первое место занял BMW, в Черниговской и Донецкой — Renault, а в Херсонской области больше всего регистрировали мототехнику бренда Spark.

Если анализировать только сегмент электромобилей, картина еще более однозначна. Tesla стала брендом номер один в 22 областях страны, уступив только Закарпатскую область, где лидером остался Volkswagen, и в Сумской — с первенством китайского производителя BYD.

Больше импортированных авто традиционно было зарегистрировано в столице — почти каждая пятая машина, или 80 425 единиц, получила киевские номера. Вторую позицию заняла Львовская область с 51730 транспортными средствами. В пятерку регионов-лидеров также вошли Киевская область (28179 авто), Днепропетровская (26311) и Ровенская (23608).

