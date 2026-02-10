Якісний та стильний: який імпортний автомобіль найпопулярніший серед українців

Упродовж 2025 року в Україну було ввезено 444 860 транспортних засобів. Такі дані, посилаючись на інформацію Міністерства внутрішніх справ. Цей показник на 17% перевищив обсяги імпорту за 2024 рік, однак все ще залишається приблизно на третину нижчим за рівень, який фіксували до початку повномасштабного вторгнення.

Дану інформацію оприлюднив сервіс Opendatabot. Попит українців і надалі зосереджений переважно на автомобілях із пробігом. У 2025 році вони становили понад 70% від загальної кількості ввезеного транспорту. При цьому середній вік імпортованих авто протягом року не змінився і залишився на позначці 9 років. Для порівняння, у 2021 році цей показник сягав 11 років.

Особливо помітним був інтерес до електромобілів напередодні повернення податків на їх імпорт. Минулого року кожен четвертий автомобіль, що заїжджав в Україну, мав електричний двигун. За популярністю "електрички" навіть обійшли дизельні машини: було ввезено 109 309 електрокарів проти 94 014 дизельних авто. Водночас найбільшу частку ринку зберегли бензинові моделі — їх імпорт сягнув 195 059 одиниць.

Серед автовиробників беззаперечним лідером став Volkswagen, а найпопулярнішою моделлю серед імпортованих автомобілів виявився компактний електричний кросовер Tesla Model Y.

Volkswagen очолив рейтинги імпорту у 20 регіонах України. Втім, були й винятки: в Одеській області перше місце посів BMW, у Чернігівській та Донецькій — Renault, а в Херсонській області найбільше реєстрували мототехніку бренду Spark.

Якщо ж аналізувати лише сегмент електромобілів, картина ще більш однозначна. Tesla стала брендом номер один у 22 областях країни, поступившись лише в Закарпатській області, де лідером залишився Volkswagen, та в Сумській — із першістью китайського виробника BYD.

Найбільше імпортованих авто традиційно було зареєстровано у столиці — майже кожна п’ята машина, або 80 425 одиниць, отримала київські номери. Другу позицію посіла Львівська область із 51 730 транспортними засобами. До п’ятірки регіонів-лідерів також увійшли Київська область (28 179 авто), Дніпропетровська (26 311) та Рівненська (23 608).

