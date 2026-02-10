Ожидается магнитная буря уровня G3: прогноз на 10 февраля

Во вторник, 10 февраля 2026 г., на Земле прогнозируют усиление солнечной активности, которое может привести к магнитным бурям средней или повышенной интенсивности. Специалисты отмечают, что уровень геомагнитных колебаний способен достичь показателей G2–G3 по международной классификации.

Такая буря может быть ощутима как для метеочувствительных людей, так и для отдельных технических систем. Об этом сообщает NOAA.

Причиной роста активности стал мощный выброс корональной массы на Солнце, траектория которого ориентирована в сторону нашей планеты. Наибольшая интенсивность магнитных возмущений ожидается во второй половине дня. В настоящее время возможны временные сбои в работе навигационных сервисов, а также ухудшение самочувствия у населения.

Солнечные вспышки и геомагнитные бури являются следствием внутренних процессов на Солнце. При таких явлениях происходит высвобождение большого количества энергии и заряженных частиц — преимущественно электронов и протонов, которые, достигнув магнитосферы Земли, вызывают возмущение.

Специалисты советуют метеозависимым людям в этот период придерживаться простых рекомендаций:

наладить полноценный режим сна;

пить достаточное количество воды;

избегать переутомления и эмоционального напряжения;

временно отказаться от алкоголя и кофеина;

больше времени проводить на свежем воздухе.

