Ожидается магнитная буря уровня G3: прогноз на 10 февраля
Во вторник, 10 февраля 2026 г., на Земле прогнозируют усиление солнечной активности, которое может привести к магнитным бурям средней или повышенной интенсивности. Специалисты отмечают, что уровень геомагнитных колебаний способен достичь показателей G2–G3 по международной классификации.
Такая буря может быть ощутима как для метеочувствительных людей, так и для отдельных технических систем. Об этом сообщает NOAA.
Причиной роста активности стал мощный выброс корональной массы на Солнце, траектория которого ориентирована в сторону нашей планеты. Наибольшая интенсивность магнитных возмущений ожидается во второй половине дня. В настоящее время возможны временные сбои в работе навигационных сервисов, а также ухудшение самочувствия у населения.
Солнечные вспышки и геомагнитные бури являются следствием внутренних процессов на Солнце. При таких явлениях происходит высвобождение большого количества энергии и заряженных частиц — преимущественно электронов и протонов, которые, достигнув магнитосферы Земли, вызывают возмущение.
Специалисты советуют метеозависимым людям в этот период придерживаться простых рекомендаций:
- наладить полноценный режим сна;
- пить достаточное количество воды;
- избегать переутомления и эмоционального напряжения;
- временно отказаться от алкоголя и кофеина;
- больше времени проводить на свежем воздухе.
