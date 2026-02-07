В Україні дорожчає один з інгредієнтів борщового набору: скільки коштує 

Український ринок коренеплодів фіксує помітне подорожчання столових буряків. За останній тиждень відпускні ціни від фермерів піднялися в середньому на 15%.

Наразі буряки продають у діапазоні 6–11 грн/кг — це суттєво вище, ніж наприкінці попереднього тижня. Про це пише East Fruit.

Чому буряки дорожчають саме зараз

Основні причини зростання цін:

зростання торговельної активності — буряки активно купують як великі гуртові компанії, так і роздрібні мережі;

— буряки активно купують як великі гуртові компанії, так і роздрібні мережі; обмежена пропозиція — багато господарств свідомо утримуються від активних продажів, очікуючи подальшого здорожчання;

— багато господарств свідомо утримуються від активних продажів, очікуючи подальшого здорожчання; вичерпання дешевої некондиційної продукції — продажі з необладнаних сховищ практично завершилися.

Усе це створює дефіцит якісної моркви на ринку, що дає виробникам підстави підвищувати ціни.

Порівняння з минулим роком

Незважаючи на поточне зростання, буряки в Україні все ще коштують у середньому на 47% дешевше, ніж у аналогічний період 2025 року. Це пов’язано з більшими запасами та стабільнішою пропозицією минулого сезону.

Прогноз на найближчі тижні

Аналітики EastFruit вважають нинішнє подорожчання тимчасовим явищем. Якщо ціни продовжать зростати, це мотивуватиме фермерів виводити на ринок більше продукції зі сховищ.

"Збільшення пропозиції, ймовірно, призведе до стабілізації або навіть зниження цін у найближчі тижні", — підсумували експерти.

Зима та початок весни 2026 року залишаються непередбачуваним періодом для цін на овочі через енергетичну кризу та сезонне скорочення пропозиції. Буряки вже стали одним із лідерів зростання — але ситуація може швидко змінитися, якщо фермери почнуть масово розпродавати запаси.

