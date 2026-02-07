На них варто звернути увагу: топ вживаних авто, які прослужать довго 

Купівля нового автомобіля в Україні 2026 року стає все менш доступною через зростання цін, нові тарифи та економічні виклики. Однак вторинний ринок досі пропонує чудові варіанти: надійні, безпечні та відносно недорогі моделі, які ідеально підходять як перше або сімейне авто.

Експерти Consumer Reports проаналізували дані про надійність, витрати на обслуговування, безпеку та актуальні ціни на вторинному ринку США (які добре корелюють з українським). Ось 10 найкращих вживаних автомобілів станом на лютий 2026 року, рекомендованих для покупців з обмеженим бюджетом.

1. Mazda6 (2014–2021) — $7 275 – $10 050

Седан, який роками тримається в топах надійності. Плавний чотирициліндровий двигун, відмінна керованість, якісний салон і зручні сидіння. Пізніші роки випуску отримали покращену шумоізоляцію та сучасні системи безпеки. Ідеальний баланс ціни, комфорту та довговічності.

2. Toyota Corolla (2014–2019) — $12 100 – $15 225

Легендарна надійність і простота — ось чому Corolla залишається одним із найпопулярніших вживаних авто. Просторий задній ряд, комфортна їзда, низькі витрати на ремонт і висока залишкова вартість. Один із найбільш практичних і безпечних варіантів для новачків.

3. Chevrolet Equinox (2018–2024) — $10 325 – $14 750

Компактний кросовер із просторим салоном, зручною мультимедіа (Apple CarPlay, Android Auto) і м’якою підвіскою. Надійний, економічний і комфортний — чудовий вибір для щоденного використання в місті та за його межами.

4. Toyota Corolla Hybrid (2020–теперішній час) — $15 125 – $18 375

Гібридна версія Corolla — один із найекономічніших і найнадійніших автомобілів на ринку. Вражаюча паливна ефективність, інтуїтивне керування, повний набір систем безпеки Toyota Safety Sense уже в базі. Ідеально для тих, хто хоче мінімізувати витрати на пальне.

5. Subaru Crosstrek (2018–2023) — $13 325 – $18 850

Компактний кросовер із повним приводом, високою прохідністю та відмінною паливною ефективністю. Просторий салон, комфортна їзда, сучасна мультимедіа та високі оцінки безпеки. Чудовий вибір для тих, хто хоче надійне авто на всі випадки життя.

6. Toyota RAV4 Hybrid (2016–2018) — $14 400 – $19 350

Гібридна версія RAV4 працює тихіше, плавніше та економічніше за бензинову. Більша потужність, вища надійність (особливо в пізніших роках) і низькі витрати на обслуговування. Один із найкращих сімейних кросоверів на вторинному ринку.

7. Toyota Highlander (2014–2019) — $14 175 – $20 950

Просторий, надійний і комфортний сімейний кросовер. Відмінна керованість, великий салон, високі показники довговічності. Ідеальний для родин, які шукають великий і безпечний автомобіль без зайвих витрат.

8. Lexus NX (2015–2021) — $17 725 – $20 850

Компактний преміум-кросовер, що поєднує практичність і розкіш. Тихий салон, комфортна підвіска, потужний турбодвигун і високий рівень безпеки. Один із найкращих варіантів для тих, хто хоче преміум за розумні гроші на вторинному ринку.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

9. Honda Ridgeline (2017–теперішній час) — $19 500 – $24 350

Найкомфортніший пікап у своєму класі. Тиха кабіна, м’яка їзда, унікальна конструкція заднього борту. Надійний, універсальний і зручний як для міста, так і для поїздок за місто.

10. Mazda MX-5 Miata (2016–2024) — $14 025 – $21 300

Легендарний спорткар для тих, хто любить водіння. Точне керування, надійність, задоволення від їзди. Пізніші версії отримали потужніші двигуни та покращений механізм даху. Ідеальний другий автомобіль або для тих, хто шукає емоції за кермом.

Ці моделі поєднують високу надійність, хороші оцінки безпеки, низькі витрати на утримання та адекватну ціну на вторинному ринку. Якщо ви шукаєте перше авто, сімейний варіант або просто надійний транспорт на роки — саме ці автомобілі зараз вважаються найкращими інвестиціями.

Нагадаємо, ми вже писали, який вживаний кросовер вважається найкращим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!