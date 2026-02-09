До 24 градусів морозу: коли Україну чекають арктичні морози

Середина лютого в Україні проходитиме в умовах протистояння зимових і весняних процесів: світловий день швидко збільшується, сонячна активність зростає, однак характер повітряних мас і надалі залишається зимовим, що спричинятиме різкі перепади температури. Найближчий тиждень буде особливо контрастним. Упродовж 9–10 лютого країну накриє холодне арктичне повітря зі Скандинавії.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань. За його словами, у нічні години стовпчики термометрів опускатимуться до -16…-18 градусів, а в окремих районах — навіть до -22…-24. Удень температура триматиметься в межах -8…-13 градусів.

Вже з середи, 11 лютого, погодна ситуація почне змінюватися під впливом потужного атлантичного циклону. Це принесе поступове потепління, а в четвер можливі відлиги з температурою близько 0…+2 градусів. Разом із підвищенням температури очікуються й опади, зокрема мокрий сніг і дощ.

Наприкінці тижня метеорологи допускають формування південного циклону, який може принести більше теплої та вологої повітряної маси. Втім, після цього не виключене чергове повернення холодів. Загалом лютий, за прогнозами, залишатиметься нестабільним і типовим для зими з частими змінами погодних умов. Перші ознаки переходу атмосферних процесів у весняний режим можливі лише в третій декаді місяця, тоді як відчутний сезонний злам зазвичай припадає вже на березень.

Поки ж зберігається висока ймовірність снігопадів, переохолоджених дощів, туманів та ожеледиці, що вимагає підвищеної готовності від комунальних і дорожніх служб, а також обережності від водіїв і пішоходів.

Нагадаємо, Україну чекає аномально холодний лютий.

