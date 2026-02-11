Найгірший за рівнем комфорту: на який автомобіль не варто витрачатись

Для частини водіїв головне, щоб автомобіль просто справно довозив із точки А в точку Б. Однак для інших не менш важливим є рівень комфорту під час поїздок — від якості сидінь до шумоізоляції салону.

Видання SlashGear, посилаючись на результати дослідження Consumer Reports, визначило марку, власники якої виявилися найменш задоволеними комфортом своїх авто. І цей результат став доволі неочікуваним.

Згідно з рейтингом, останню позицію за рівнем задоволеності комфортом посіла Acura — преміальний підрозділ компанії Honda, заснований у 1986 році.

Опитані власники моделей Acura найчастіше скаржилися на недостатню шумоізоляцію та не надто зручні сидіння. Саме ці аспекти, за їхніми словами, найбільше впливають на загальне враження від користування автомобілем.

У підсумковому рейтингу задоволеності власників бренд опинився на 19-му місці серед 26 марок. Лише 59% респондентів зазначили, що готові знову придбати автомобіль Acura.

