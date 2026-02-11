Худший по уровню комфорта: на какой автомобиль не стоит тратиться

Для части водителей главное, чтобы автомобиль просто исправно довозил из точки А в точку Б. Однако для других не менее важен уровень комфорта во время поездок — от качества сидений до шумоизоляции салона.

Издание SlashGear, ссылаясь на результаты исследования Consumer Reports, определило марку, владельцы которой оказались наименее довольны комфортом своих авто. И этот результат стал довольно неожиданным.

Согласно рейтингу, последнюю позицию по уровню удовлетворенности комфортом заняла Acura – премиальное подразделение компании Honda, основанное в 1986 году.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Опрошенные владельцы моделей Acura часто жаловались на недостаточную шумоизоляцию и не слишком удобные сиденья. Именно эти аспекты, по их словам, больше всего влияют на общее впечатление от использования автомобиля.

В итоговом рейтинге удовлетворенности владельцев бренд оказался на 19 месте среди 26 марок. Только 59% респондентов отметили, что готовы снова приобрести автомобиль Acura.

Напомним, мы уже писали, какой подержанный кроссовер считается лучшим.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !