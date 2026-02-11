Російський дрон атакував Богодухів на Харківщині: є загиблі, серед них троє дітей, поранено вагітну (фото)

Унаслідок атаки російського безпілотника на Богодухів у Харківській області загинули троє малолітніх дітей та їхній 34-річний батько. Вагітна мати отримала поранення.

Про це повідомили начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та Національна поліція. За їхніми даними, ворожий дрон влучив у приватне домоволодіння, після чого виникла пожежа. У момент удару в будинку перебувала родина. Спочатку повідомлялося, що під завалами можуть залишатися чоловік і троє дітей.

Згодом рятувальники дістали з-під руїн тіла двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки. Також від отриманих травм загинув 34-річний батько дітей, який знаходився разом із ними в оселі.

35-річна вагітна жінка зазнала закритої черепно-мозкової травми та опіків тулуба. Крім неї, поранення отримала 74-річна жінка. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Уранці в поліції уточнили, що ця родина лише кілька днів тому евакуювалася до Богодухова з прикордонного селища Золочів.

Нагадаємо, Російська армія атакувала Одесу.

