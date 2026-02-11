Российский дрон атаковал Богодухов на Харьковщине: есть погибшие, среди них трое детей, ранена беременная (фото)

В результате атаки российского беспилотника на Богодухов в Харьковской области погибли трое малолетних детей и их 34-летний отец. Беременная мать получила ранения.

Об этом сообщили начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и Национальная полиция.

По их данным, вражеский дрон попал в частное домовладение, после чего возник пожар. В момент удара в доме находилась семья. Первоначально сообщалось, что под завалами могут оставаться мужчина и трое детей.

Впоследствии спасатели извлекли из-под руин тела двух годовалых мальчиков и двухлетней девочки. Также от полученных травм погиб 34-летний отец детей, находившийся вместе с ними в доме.

Читайте также: Российская армия совершила массированную атаку на Украину: в Киеве, Запорожье и Сумской области перебои со светом, ранены и погибли, среди них ребенок (фото, видео)

35-летняя беременная женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ожоги туловища. Кроме нее, ранение получила 74-летняя женщина. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Утром в полиции уточнили, что эта семья всего несколько дней назад эвакуировалась в Богодухово из приграничного поселка Золочев.

Напомним, Российская армия атаковала Одессу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!