В Украине подскочила цена на популярный овощ: сколько стоит

На прошлой неделе оптовые цены на овощи в Украине в основном выросли. Так, огурцы подорожали со 120–130 грн/кг до 140–170 грн/кг. Увеличилась и стоимость перца – как сладкого, так и острого. Сладкий перец вырос в цене со 145–160 грн/кг до 180–200 грн/кг, а острый – еще более ощутимо: со 100–180 грн/кг до 190–210 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Пекинская капуста немного подорожала – с 22–25 грн/кг до 25–30 грн/кг. В то же время брокколи подешевела: со 190–210 грн/кг до 160–170 грн/кг. Цены на другие виды капусты и помидоры остались на прежнем уровне.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Среди овощей борщового набора диапазон цен на свеклу несколько расширился с 7–9 грн/кг до 7–10 грн/кг. Другие традиционные ингредиенты блюда не изменились: килограмм картофеля стоит 10–14 грн/кг, как неделей ранее.

Значительные изменения коснулись зеленого лука. Если раньше ее продавали по 250–350 грн/кг, то сейчас цены колеблются в пределах 340–360 грн/кг.

Среди фруктов заметный рост наблюдается у яблок – с 15–35 грн/кг до 30–45 грн/кг. В то же время виноград продают дешевле: теперь его стоимость составляет 60–170 грн/кг вместо предыдущих 140–180 грн/кг.

Напомним, в Украине подорожала рыба.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!