Дроны атаковали российский Волгоград: есть попадания в НПЗ (фото)

В ночь на 11 февраля Волгоград подвергся массированной атаке беспилотников. В результате ударов на территории местного нефтеперерабатывающего завода вспыхнул большой пожар.

О взрывах около полуночи сообщали жители города и окрестных районов. По информации мониторинговых Telegram-каналов и российских пабликов, дроны могли попасть по предприятию "Лукойл-Волгограднефтепереработка". После этого в районе завода возникло масштабное возгорание.

Позже губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что атака была направлена на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры региона. Он подтвердил пожар на территории завода на юге города и отметил, что по предварительным данным, пострадавших нет. По его словам, оперативные службы занимаются ликвидацией последствий и поиском обломков беспилотников.

Утром Министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи силы противовоздушной обороны якобы сбили 108 беспилотников. Из них, по утверждению ведомства, 49 были уничтожены над Волгоградской областью, 29 – над Ростовской, 7 – над Саратовской, 3 – над Астраханской. Еще по две дроны якобы сбили над Брянской областью, Калмыкией и Татарстаном, по одному - над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями и Северной Осетией. Кроме того, сообщается об уничтожении семи БпЛА над Черным морем, одного над Азовским морем и еще одного над временно оккупированным Крымом.

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе России и имеет стратегическое значение. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 млн. тонн нефти и производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты.

