Дрони атакували російську Волгоградську область: вражено арсенал ГРАУ (фото, відео)

У ніч проти 12 лютого Сили оборони України завдали удару по арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління армії РФ, розташованому поблизу селища Котлубань у Волгоградській області. Унаслідок атаки на об’єкті спалахнула масштабна пожежа, яка супроводжувалася детонацією боєприпасів.

Про ситуацію повідомив губернатор регіону Андрій Бочаров. За його словами, через загрозу подальших вибухів під час ліквідації займання було ухвалено рішення про евакуацію мешканців Котлубані з міркувань безпеки.

Моніторингові Telegram-канали зазначають, що під ударом опинився склад, де зберігалося та модернізувалося ракетно-артилерійське озброєння російських військ. У соцмережах місцеві жителі писали про серію потужних вибухів і велику пожежу в районі військового об’єкта.

Очільник області також заявив, що російські сили протиповітряної оборони нібито відбивали ракетну атаку. До ліквідації пожежі, за його словами, залучені підрозділи МНС та Міністерства оборони РФ.

