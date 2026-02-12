Як перевірити стаж онлайн через Дію за 5 хвилин 

Українці мають можливість дізнатися про свій страховий і трудовий стаж онлайн — без особистого звернення до Пенсійного фонду. Для цього достатньо скористатися застосунком або порталом "Дія", де інформація автоматично підтягується з державних реєстрів і надається безкоштовно.

Отримання довідки займає лише кілька хвилин і стане у пригоді як тим, хто готується до виходу на пенсію, так і громадянам, яким потрібно підтвердити стаж для оформлення соціальних виплат. Про це пише kremen.today.

Через "Дію" можна замовити офіційні довідки форм ОК-5 та ОК-7. Вони містять дані про страховий стаж і доходи, з яких сплачувалися внески до Пенсійного фонду. Такі документи використовують для призначення пенсії, нарахування лікарняних, допомоги по безробіттю та інших видів державної підтримки. Довідка ОК-5 відображає інформацію з 2000 року щодо заробітку, страхового стажу та сплати внесків і найчастіше потрібна для пенсійних розрахунків. ОК-7 охоплює дані з 2011 року, зокрема про зарплату, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок, і також підтверджує страховий стаж для соціальних виплат.

Щоб отримати документ у застосунку "Дія", потрібно авторизуватися, перейти до розділу "Довідки", обрати необхідну форму та надіслати запит. Система формує довідку автоматично, і зазвичай вона стає доступною для перегляду або завантаження вже за кілька хвилин. На порталі "Дія" процедура аналогічна, однак вхід здійснюється через BankID, електронний підпис або "Дія.Підпис". Після авторизації слід перейти до розділу "Пенсії, пільги та допомога", перевірити персональні дані та підтвердити створення документа.

Окрім цього, довідки ОК-5 та ОК-7 можна замовити безпосередньо на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібно пройти авторизацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису, ID.GOV.UA або "Дія.Підпису", подати запит у розділі електронних документів і надати згоду на обробку персональних даних. Готовий файл з’являється в особистому кабінеті користувача впродовж кількох хвилин.

У 2026 році право на пенсію за віком безпосередньо залежить від тривалості страхового стажу. Щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати щонайменше 33 роки стажу. За наявності 23 років пенсію призначають у 63 роки, а мінімальні 15 років дають право на виплати з 65 років. До страхового стажу зараховуються лише ті періоди, за які було сплачено єдиний соціальний внесок.

Можливість перевірити стаж онлайн значно спрощує життя громадянам, зокрема людям передпенсійного віку, внутрішньо переміщеним особам, військовослужбовцям і тим, хто часто змінював місце роботи. Це дозволяє заздалегідь оцінити свої пенсійні перспективи, виявити можливі прогалини у даних і своєчасно звернутися для їх уточнення або коригування.

