Що очікує чоловіка за відмову від повістки: пояснення юриста

В Україні під час воєнного стану триває мобілізація, тому чоловікам призовного віку можуть вручати повістки та направляти їх на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Відмова від отримання документів або від проходження медогляду тягне за собою визначені законом наслідки.

Про це в коментарі УНІАН розповіла адвокатка Марина Бекало. За її словами, законодавство дозволяє людині відмовитися від отримання повістки під час особистого вручення. У такому випадку представники групи оповіщення складають відповідний акт про відмову. Водночас поліцейські мають право примусово доставити громадянина до найближчого територіального центру комплектування (ТЦК) для належного оформлення документів і вручення повістки. Тобто сама відмова не звільняє особу від обов’язку з’явитися до ТЦК.

Після отримання повістки чоловіка можуть направити на військово-лікарську комісію, яка визначає його придатність до служби. Відмова від проходження ВЛК розцінюється як порушення правил військового обліку. За це передбачена адміністративна відповідальність — штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень відповідно до частини 3 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адвокатка уточнила, що порядок сплати штрафу у такому випадку аналогічний до ситуації з ігноруванням повістки. Людина може добровільно сплатити 50% суми протягом встановленого терміну. Якщо ж цього не зробити, матеріали передають до виконавчої служби для примусового стягнення коштів.

