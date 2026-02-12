Росія здійснила масовану атаку на Україну: є пошкодження інфраструктури та поранені, серед них немовля та 4-річна дитина (фото, відео)

У ніч проти 12 лютого російські війська здійснили чергову масовану атаку на Україну, застосувавши безпілотники та ракети. Унаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження інфраструктури в кількох регіонах, є постраждалі, серед них — маленькі діти.

У Києві, за даними ДСНС, пошкоджено житлову забудову в Дарницькому та Дніпровському районах. У Дарницькому уламки пошкодили фасад і вікна житлового будинку. У Дніпровському районі зафіксовано падіння безпілотників поблизу житлових будинків на двох локаціях.

Близько 02:30 міський голова Віталій Кличко повідомив про удари балістикою по об’єктах інфраструктури столиці. Згодом з’явилася інформація про влучання в приватний будинок у Дарницькому районі, а також у нежитлову забудову в Голосіївському та Деснянському районах. Медики виїжджали на виклики до Деснянського та Дарницького районів. Пізніше стало відомо про падіння уламків біля кількох житлових будинків у Дніпровському районі. Станом на ранок кількість постраждалих у столиці зросла до двох осіб.

На Київщині, за словами голови ОВА Миколи Калашника, у Броварському районі пошкоджено виробничі та складські приміщення двох підприємств. Також зафіксовано падіння уламків на території двох приватних домоволодінь без суттєвих руйнувань.

Читайте також: Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

У Дніпрі про атаку повідомили близько третьої ночі. В одному з районів міста пошкоджено приватні будинки та автомобілі, виникла пожежа. Внаслідок удару поранення отримали немовля та чотирирічна дівчинка, їм надають медичну допомогу. Згодом повідомили, що загальна кількість постраждалих у місті зросла до чотирьох.

В Одеській області російські безпілотники атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру. В Одеському районі пошкоджено багатоквартирний будинок — зруйновано фасад і дах, на верхньому поверсі спалахнула пожежа. Також виникли загоряння на території ринку та супермаркету, вибито вікна у прилеглих будинках, загорілися 15 приватних автомобілів.

За інформацією місцевої влади, постраждав один чоловік. Руйнувань зазнав також об’єкт інфраструктури, де сталася пожежа. Психологи ДСНС надали допомогу 23 мешканцям. Комунальні служби ліквідували наслідки обстрілу, розчистили територію та тимчасово закрили пошкоджені вікна. Для жителів розгорнули оперативний штаб, де можна отримати необхідну підтримку.

Нагадаємо, Російська армія атакувала Одесу.

