Россия совершила массированную атаку на Украину: есть повреждения инфраструктуры и ранены, среди них младенец и 4-летний ребенок (фото, видео)

В ночь на 12 февраля российские войска совершили очередную массированную атаку на Украину, применив беспилотники и ракеты. В результате обстрелов зафиксированы повреждения инфраструктуры в нескольких регионах, есть пострадавшие, среди них — маленькие дети.

В Киеве, по данным ГСЧС, повреждена жилая застройка в Дарницком и Днепровском районах. В Дарницком обломки повредили фасад и окна жилого дома. В Днепровском районе зафиксировано падение беспилотников у жилых домов на двух локациях.

Около 02:30 мэр Виталий Кличко сообщил об ударах баллистики по объектам инфраструктуры столицы. Потом появилась информация о попадании в частный дом в Дарницком районе, а также в нежилую застройку в Голосеевском и Деснянском районах. Медики выезжали на вызовы в Деснянский и Дарницкий районы. Позже стало известно о падении обломков возле нескольких жилых домов в Днепровском районе. По состоянию на утро количество пострадавших в столице возросло до двух человек.

В Киевской области, по словам председателя ОВА Николая Калашника, в Броварском районе повреждены производственные и складские помещения двух предприятий. Также зафиксировано падение обломков на территории двух частных домовладений без существенных разрушений.

В Днепре об атаке сообщили около трех ночи. В одном из районов города повреждены частные дома и автомобили, возник пожар. В результате удара ранения получили младенец и четырехлетняя девочка, им оказывают медицинскую помощь. Впоследствии сообщили, что общее количество пострадавших в городе выросло до четырех.

В Одесской области российские беспилотники атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру. В Одесском районе поврежден многоквартирный дом — разрушены фасад и крыша, на верхнем этаже вспыхнул пожар. Также возникли возгорания на территории рынка и супермаркета, выбиты окна в близлежащих домах, загорелись 15 частных автомобилей.

По информации местных властей, пострадал один человек. Разрушений испытал также объект инфраструктуры, где произошел пожар. Психологи ГСЧС оказали помощь 23 жителям. Коммунальные службы ликвидировали последствия обстрелов, расчистили территорию и временно закрыли поврежденные окна. Для жителей развернули оперативный штаб, где можно получить необходимую поддержку.

