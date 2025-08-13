Разрешено снимать представителей военкоматов на видео: объяснение юриста

Заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко подчеркнул, что граждане имеют законное право снимать на видео работников территориальных центров комплектования, и никакая норма этого не запрещает. Он отметил, что подобные действия могут оказаться полезными, ведь будут дисциплинировать как представителей ТЦК, так и самих граждан.

Об этом он заявил в эфире Вечер.LIVE. По его словам, фиксация на видео особенно важна в случаях возможных нарушений, которые могут влечь за собой административную или даже уголовную ответственность.

"Если имеет место правонарушение или преступление, почему человек не может его задокументировать? Никаких препятствий для этого нет", – подчеркнул Пилипенко.

