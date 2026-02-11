В Украину идет потепление: когда ждать

В ближайшие дни в Украине ожидается кратковременное повышение температуры воздуха. С 12 по 15 февраля температурные показатели будут колебаться вблизи нуля: ночью возможен небольшой минус, а днем столбики термометров будут подниматься до +1…+3 градусов.

По словам начальницы отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Натальи Голени, период сильных морозов уже истек, самой холодной была минувшая ночь. Впрочем, об устойчивом потеплении или приближении весны говорить пока рано.

Уже с 16 февраля синоптики прогнозируют новую волну понижения температуры. В период с 16 по 19 февраля возможен возврат морозов — от небольших до умеренных. В ночные часы ожидается -3…-8 градусов, а при прояснениях температура может опускаться до -10…-12. Днем также будут преобладать минусовые значения – от 0 до -5 градусов.

В то же время, синоптикиня Наталья Диденко сообщила об общей тенденции к постепенному повышению температуры. По ее словам, впереди движение в сторону потепления, хотя периодические волны холода еще возможны. Она образно заметила, что нынешние морозы уже не имеют той силы, как раньше, и будут постепенно отступать.

Напомним, Украину ждет аномально холодный февраль.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!