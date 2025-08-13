Чи дозволено знімати представників військкоматів на відео: пояснення юриста

Заслужений юрист України Володимир Пилипенко наголосив, що громадяни мають законне право знімати на відео працівників територіальних центрів комплектування, і жодна норма не забороняє цього. Він зазначив, що подібні дії можуть бути корисними, адже дисциплінуватимуть як представників ТЦК, так і самих громадян.

Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE. За його словами, фіксація на відео особливо важлива у випадках можливих порушень, які можуть тягнути за собою адміністративну чи навіть кримінальну відповідальність.

"Якщо має місце правопорушення чи злочин, чому людина не може його задокументувати? Жодних перешкод для цього немає", — підкреслив Пилипенко.

