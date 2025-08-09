Чи має право УБД на безкоштовний проїзд громадянському транспорті та як діяти у разі відмови: пояснення юриста

Військовослужбовці, які мають статус учасників бойових дій, можуть користуватися низкою державних пільг — зокрема в галузях праці, освіти, комунальних послуг та транспорту. Однією з найважливіших соціальних гарантій для захисників є право на безоплатний проїзд у громадському та міжміському транспорті.

Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи зі статусом УБД мають право безплатно користуватися всіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, залізничним і водним транспортом приміського сполучення, а також автобусами приміських і міжміських маршрутів. До того ж, учасникам бойових дій надається можливість безплатної поїздки (туди й назад) один раз на два роки або з 50% знижкою один раз на рік — залізничним, водним, повітряним чи міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення. Про це пише НОВИНИ.LIVE.

Якщо ж водій відмовляє захиснику в пільговому проїзді, варто дотримуватися чіткого алгоритму дій. Спершу слід оплатити проїзд, зберегти квиток (бажано зафіксувати все на відео), адже відмова у видачі квитка — окреме порушення, яке можна оскаржити, зокрема у податковій. Також потрібно з’ясувати назву перевізника, звернутися до диспетчера та знайти свідків ситуації серед пасажирів.

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Наступним кроком є виклик поліції з вимогою скласти протокол про адміністративне порушення згідно зі статтею 133-1 КУпАП. Якщо поліцію не викликали, варто сфотографувати або записати державний номер транспортного засобу й подати офіційну скаргу. Залежно від типу перевезення, її потрібно направити або перевізнику і органу місцевого самоврядування (якщо мова про міські маршрути), або Державній службі України з безпеки на транспорті (для міжміських).

Скарги подаються письмово, рекомендованим листом із повідомленням про вручення, або особисто — з фіксацією вхідного номера на копії.

Юристи наголошують: відмова у пільговому перевезенні без законних підстав є порушенням і тягне за собою адміністративну відповідальність. Відповідно до чинного законодавства, за таке правопорушення передбачено штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, ми вже писали, за якими правилами здійснюється перевезення мобілізованих до військової частини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!