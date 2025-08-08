За якими правилами здійснюється перевезення мобілізованих до військової частини: пояснення юриста

На тлі триваючої мобілізації в Україні, юристи роз'яснили нову процедуру доставки мобілізованих до військових частин. Згідно з оновленими нормами, списки призваних осіб тепер можуть формуватись через реєстр "Оберіг" і передаватися в електронному форматі.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Як тепер здійснюється передача мобілізованих до частин

Юристи пояснюють, що поіменний список особового складу військової або зведеної команди створюється відповідним ТЦК саме за допомогою державного реєстру "Оберіг".

Після того, як документ підписує керівник ТЦК за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), його надсилають електронною поштою або через систему електронного документообігу до військової частини, куди направляється команда.

Таким чином, передача мобілізованих стала цифровізованою, що пришвидшує координацію та знижує паперове навантаження між територіальними центрами комплектування і військовими частинами.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!