По каким правилам осуществляется перевозка мобилизованных в воинскую часть: объяснение юриста

На фоне продолжающейся мобилизации в Украине юристы разъяснили новую процедуру доставки мобилизованных в военные части. Согласно обновленным нормам, списки призванных лиц теперь могут формироваться через реестр "Оберег" и передаваться в электронном формате.

Как теперь осуществляется передача мобилизованных в части

Юристы объясняют, что поименный список личного состава военной или сводной команды создается соответствующим ТЦК именно посредством государственного реестра "Оберег".

После того, как документ подписывает руководитель ТЦК с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), его посылают по электронной почте или через систему электронного документооборота в воинскую часть, куда направляется команда.

Таким образом, передача мобилизованных стала цифровизированной, что ускоряет координацию и снижает бумажную нагрузку между территориальными центрами комплектования и воинскими частями.

